CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCONTROPADOVA I provvedimenti anti-smog chiesti da Legambiente fanno salire sulle barricate i negozianti. L'Associazione commercianti del centro, che può contare su circa 600 iscritti, punta il dito contro i desiderata dell'associazione ambientalista che sabato mattina in occasione del suo congresso provinciale, ha chiesto esplicitamente lo stop alle auto nel cuore della città. Non solo. Legambiente ha anche sparato a zero contro il parcheggio all'ex caserma Prandina. L'Acc, però, si spinge oltre, accusando l'amministrazione Giordani di...