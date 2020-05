LO SCONCERTO

PADOVA Erano già pronti, all'Appe, con il cartello che dava le indicazioni ai negozianti sulla nuova modalità della consegna per asporto, poi la doccia gelata. Nell'ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Luca Zaia, si scrive che occorrerà ancora la prenotazione obbligatoria per poter portare a casa qualcosa, quando invece si sperava semplicemente di poter presentarsi davanti alla gelateria o al bar.

Così Filippo Segato, segretario Appe appare sconsolato: «Un provvedimento sinceramente poco comprensibile. Dopo giorni in cui il presidente Zaia continuava ad affermare che le attività se fosse stato per lui sarebbero già aperte, e dopo che già da una settimana il governo aveva dato il via libera alla vendita per asporto senza prenotazione, non ci saremmo mai aspettati il rinnovo dell'obbligo di prenotazione. Ci chiediamo quale sia la differenza tra l'andare a fare la spesa al supermercato o tra i banchi del mercato, dove si può andare liberamente senza prenotazione e andare al bar a prendere un panino. Contiamo che il governatore possa presto riconsiderare la sua decisione; ci sono centinaia di pubblici esercizi che, nella nostra regione, avevano deciso di riaprire domani, in base alle disposizioni governative, e adesso rischiano di aver acquistato materie prime, richiamato dipendenti al lavoro, adottato i protocolli di sicurezza sanitaria e preparato i locali in modo del tutto inutile».

L'APPELLO

Ma non è il solo Segato, ad essere preoccupato. Per altro versante lo è anche l'assessore al Commercio Antonio Bressa che sicuramente ieri si è reso conto di quante persone si siano avvicinate a pasticcerie, bar e gelaterie con il sospetto di non essere prenotate. «Mi appello al senso di civiltà dei padovani. Se non vogliamo e non dobbiamo tornare indietro. Dipende da noi. Ora è importante continuare a rispettare tutte le regole e utilizzare i dispositivi di protezione. È il modo migliore per accelerare il più possibile l'apertura delle tante attività ancora sospese».

Gli fa eco l'assessore Micalizzi: «Questa non è la fase in cui ci si rilassa: anzi, a casa si stava più al sicuro dal contagio, il difficile viene adesso, la sfida con il virus è ora in strada, in campo aperto. È qui che dobbiamo fare attenzione. E dobbiamo bollare come negativi, sbagliati quei comportamenti superficiali di chi non tiene la mascherina, come dei bulli che si credono immuni, e che possono far male agli altri prima ancora che a se stessi».

AGENTI DI COMMERCIO

Alla vigilia della ipotetica ripresa dell'attività, gli agenti di commercio si chiedono quale sarà, realmente, il loro futuro. Protagonisti, loro malgrado, di una sorta di telenovela sulla possibilità di accedere o meno ai 600 euro del Cura Italia, questione poi risolta positivamente grazie all'azione di Fnaarc e Confcommercio adesso i circa 5mila agenti e rappresentanti di commercio attivi nel padovano, si chiedono quale sarà, da oggi, il loro rientro, a pieno titolo, tra le attività alle quali è consentito lo svolgimento dell'attività.

«Il fatto in sè - commenta Carlo Trevisan, presidente della Fnaarc Ascom Confcommercio Padova - è positivo. Sapere di poter riprendere il lavoro è cosa buona e giusta. Poi però la gran parte di noi si chiede: ma cosa vado a proporre e, soprattutto a chi? Tra negozi ancora chiusi in primis il comparto dell'abbigliamento e altri che non hanno venduto nulla o quasi nulla, difficile che l'attività di agente, in queste prime settimane di fine blocco, possa portare a qualche risultato economico.

«Il problema è che i costi corrono, si pensi solo al leasing delle auto - continua Trevisan - e solo contributi a fondo perduto in grado di sostituire i mancati redditi dal 23 febbraio potranno consentire alla gran parte dei colleghi di rimanere sul mercato. In pochissimi, peraltro, hanno deciso di chiedere il prestito di 25mila euro alle banche, non tanto per le difficoltà di ordine burocratico che pur ci sono e sono pesanti, ma soprattutto perchè non è proprio il caso di aggiungere debiti a debiti».

Nel frattempo, comunque, si cerca di ripartire.

«Non senza la coda velenosa - conclude Trevisan - della possibilità di spostarsi anche in una regione diversa da quella in cui si risiede ma con l'apposita certificazione, come non bastassero le centinaia di chilometri, i campionari e la nostra straordinaria solitudine nel viaggiare, a testimoniare che stiamo lavorando e non siamo in gita di piacere».

