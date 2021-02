LO SCHIERAMENTO

PADOVA Sarà la prima volta per Padova. Una strada, quella del passeggio del sabato pomeriggio, dichiarata a senso unico e guardata a vista da decine di agenti.

Accadrà oggi dalle 14 alle 19 nei 720 metri che portano dal Prato della Valle al Canton del Gallo attraverso corso Umberto I e via Roma. Chi la percorrerà sarà invitato a non cambiare direzione ma proseguire verso il Municipio, anche se potrà uscire dalle vie laterali. Il ritorno avverrà per le vie esterne, da via del Santo alle riviere.

Il provvedimento fa parte del presidio previsto dal sindaco a tutela della salute, dopo la ressa vista sabato scorso. Per tutta la settimana il Comune ha studiato la cosa migliore da fare, abbandonando via via l'ipotesi di chiudere il centro alle auto. Dunque il flusso pedonale obbligatorio sarà seguito solo per questa direttrice ma tutto intorno alle strade che portano alle piazze e al Liston saranno impiegati decine di agenti che consiglieranno chiunque cominci a fare assembramenti di mantenere la distanza di un metro.

I NUMERI

Su via Roma e corso Umberto saranno venticinque le unità impiegate fra vigili e volontari della Protezione civile. Mentre in piazza Duomo le pattuglie dei Vigili saranno rinforzate da quelle della polizia di stato. Occhi attenti anche al Pedrocchi dove non mancheranno le mascherine. Uno sforzo enorme al punto che il Prefetto ieri ha detto: «Abbiamo chiesto rinforzi». La polizia locale da sola metterà in campo trenta agenti. Senza lasciare libere altre aree della città. Ovvero l'area della stazione e piazza Mazzini saranno presidiate e si terrà anche il servizio di prevenzione con i cani all'Arcella.

GIORDANI

«La prima cosa in cui dobbiamo confidare è il buon senso dei cittadini che, pur orientando i loro comportamenti secondo quanto consentito in zona gialla, norme devono darci una mano a evitare situazioni di forte criticità create da masse di persone che non sono assolutamente gestibili in assenza di misure nazionali o regionali. Poi abbiamo visto l'ordinanza di Zaia, non conosco le ragioni delle sue scelte, ma immagino la avrà ritenuta adeguata anche confrontandosi col comitato tecnico scientifico regionale. Tireremo le somme sulla sua efficacia lunedì, pronti come sempre da Sindaci, a un confronto col Presidente della Regione sulla base degli esiti».

I COMMERCIANTI

«Per quanto riguarda il senso unico di via Umberto e via Roma ci trova d'accordo e ci sembra la soluzione più sensata al momento - dice il presidente della Confesercenti Nicola Rossi - Poi faremo le valutazioni passata la giornata di domani. È da considerare che il meteo prevede sole ed anche se le temperature saranno basse, è probabile che ci sia voglia di uscire».

Il presidente dell'Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin, continua: «La soluzione dei sensi unici pedonali previsti nel centro storico, così come il servizio al tavolo dopo le 15 introdotto dall'ordinanza regionale sono misure di buon senso che non implicano divieti assoluti ma invitano a comportamenti attenti. Ecco: se l'obiettivo è quello della zona bianca dal prossimo 6 marzo, dobbiamo avere l'accortezza, con i nostri comportamenti, di non vanificare uno sforzo che ha, come obiettivo ultimo, il ritorno alla piena normalità che, ovviamente, potremo raggiungere se la campagna vaccinale potrà contare su numeri consistenti e tempi ridotti. Mi sento di rivolgere un appello alla responsabilità della clientela, a frequentare gli esercizi pubblici e i negozi nel rispetto delle misure di sicurezza. Soprattutto per i bar non può essere onere del titolare o del gestore dell'attività controllare se si creano situazioni di affollamento dentro o al di fuori del locale. Se tutti saremo rispettosi, il traguardo sarà più vicino».

Mauro Giacon

