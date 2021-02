LO SCENARIO

PADOVA Una crescita progressiva anno dopo anno. Un numero triplicato dal 2015 ad oggi. Un ulteriore salto in alto anche in piena pandemia. Quante volte abbiamo sentito parlare di innovazione, futuro e soft city? La dimostrazione tangibile di quanto Padova sia terreno fertile per gli imprenditori che vogliono inventarsi qualcosa di nuovo sta negli ultimi dati di Infocamere, società che mette in rete le Camere di Commercio di tutta Italia. I numeri raccontano che Padova è la capitale veneta delle startup (sono 298, oltre il 30 per cento rispetto al totale regionale) e che solo nell'ultimo anno ne sono nate 50. Due terzi operano nel capo dei servizi, un terzo nel settore della manifattura.

La pandemia ha accelerato il passaggio verso il digitale e molti su quel treno sono voluti salire in corsa. In piena emergenza ingegneri, programmatori e altri tecnici informatici si sono messi al lavoro realizzando di tutto e di più. Nuovi sistemi per le code virtuali, nuove modalità legate al cibo da asporto o nuovi metodi per tenere monitorata la propria salute. Non tutto è rose e fiori e non tutti poi ottengono successo, certo. Ma il trend degli ultimi anni dimostra in ogni caso che qui il coraggio non manca. In Italia solo Roma e Milano contano numeri superiori.

LE CARATTERISTICHE

Per ottenere lo status di startup innovativa le società di capitali devono essere costituite da meno di cinque anni, con fatturato annuo inferiore a cinque milioni di euro, non quotate e in possesso di determinate caratteristiche legate all'innovazione tecnologica previste dalla normativa nazionale. Un serbatoio per il futuro composto non per forza da soli giovani: sono il 20% quelle a prevalenza di under 35.

Per ospitarle a Padova troviamo Start Cube, incubatore universitario legato al Parco Scientifico Galileo con sede in via della Croce Rossa, e M31, incubatore privato di via Tommaseo. Un altro punto di riferimento è il Tag, Talent Garden, spazio all'avanguardia in via Savelli. Ha sede in viale dell'Industria, invece, il centro innovativo Paradigma.

I NUMERI

Nel 2014 le startup iscritte alla Camera di Commercio di Padova erano 74 e poi anno dopo anno sono diventate 101, 154, 211, 237, 248 e 298. Ora sono 307 perché 9 sono state costituite da gennaio ad oggi. Per fare un confronto: Verona ne conta 200, Treviso 156 e Venezia 139. Ancora più indietro Vicenza con 125, Rovigo con 55 e Belluno con 17.

GLI ESPERTI

«Negli ultimi mesi abbiamo visto una forte accelerazione anche perché molte imprese che prima non reputavano internet così importante ora hanno capito l'importanza del digitale» spiega Paolo Ghezzi, di origine toscana ma residente a Padova, direttore generale di Infocamere. Un'importanza compresa fin dall'inizio invece da Gianni Potti, presidente nazionale di Confindustria Servizi innovativi e co-fondatore del Talent Garden di Padova. È lui a lanciare un appello: «Tantissime categorie si lamentano e chiedono ristori, ma le startup chi le supporta? A governo, Regioni e Comuni chiediamo contributi anche per coworking e incubatori, luoghi fisici fondamentali per fare crescere questa realtà. Anche qui ci sono le bollette da pagare, così come nei bar e nei ristoranti».

LA POLITICA

«Abbiamo fatto bandi per dare contributi alle startup e a chi assume ricercatori all'interno delle aziende - sottolinea Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico - e con il piano delle reti innovative abbiamo rafforzato la connessione tra università e mondo dell'impresa. A Padova non c'è dubbio che vi sia una cultura dell'innovazione che contamina anche l'imprenditoria. L'ambiente è effervescente e la vera sfida è sviluppare startup vere e solide. Qualcuno pensa che per avere una startup basti creare una app per decidere quali funghi mettere sulla Capricciosa - ironizza l'assessore - ma non è così. Le startup devono portare un valore aggiunto, creando Pil e occupazione». Solo nell'area di Padova Est sono censiti dieci luoghi tra coworking innovativi e incubatori. Ci si prova eccome.

Gabriele Pipia

