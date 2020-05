LO SCENARIO

PADOVA Un puzzle. La capitale musicale del Nordest, come Padova è stata definita sempre più spesso negli ultimi anni, è un puzzle composto da tasselli di ogni forma e dimensione. I grandi concerti internazionali e i festival che resistono da trent'anni, le serate di nicchia nei circoli e i piccoli spettacoli di quartiere. L'emergenza Coronavirus, però, li ha spazzati via tutti. Oggi di quel puzzle resta solo una grande cornice fatta di stadi e palasport, di arene e piazze vuote. Considerando il periodo che va da marzo a settembre le perdite di incassi superano i 20 milioni, ai quali si sommano 50 milioni di mancati introiti legati all'indotto alberghiero, ristorativo e commerciale. I calendari erano già pronti e per molti eventi i biglietti erano già in vendita, ma per la città la pandemia ha avuto l'effetto di un improvviso silenziatore.

I NUMERI

A livello nazionale per il periodo marzo-settembre gli operatori del settore hanno stimato una perdita di 350 milioni per quattromila eventi e 3,5 milioni di biglietti venduti. Calcolando l'indotto complessivo si arriva ad oltre 800 milioni. Calato sulla realtà padovana, il dato complessivo è di 70 milioni. Partiamo dal Festivalshow, l'evento itinerante che avrebbe dovuto scattare il 28 giugno da Prato della Valle. Venti edizioni alle spalle, organizzato da Radio Birikina e Radio Bella&Monella, negli anni ha portato nomi di grande richiamo e oggi la perdita stimata è di oltre centomila euro solo per la data padovana. «A soffrire sono decine di tecnici, musicisti e maestranze varie con famiglie alle spalle - commenta il coordinatore Paolo Baruzzo - la carovana che unisce tante generazioni si ferma, ma saprà ripartire».

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

A saltare sarà anche lo Sherwood, che dal 2000 accende l'area del parcheggio dell'Euganeo mettendo in azione, dai tecnici ai volontari, più di 100 persone. Era in programma dall'11 giugno al 12 luglio, la ricaduta economica dell'annullamento è di un milione e mezzo di euro. «Ci vedremo nel 2021, sempre nella foresta di Sherwood» prova a sorridere Barbara Barbieri, organizzatrice di un festival che si definisce senza finanziamenti e indipendente. Ha atteso fino all'ultimo, ma poi ha dovuto rassegnarsi: «L'assenza lascerà un grande vuoto. Il mondo della musica live è duramente colpito». Unica nota lieta: «Gli alberi piantati l'anno scorso ad Altichiero continuano a crescere. Abbiamo radici profonde». Una metafora: si resisterà anche all'uragano Covid.

Chi conosce bene la realtà musicale padovana è anche Simone Fogliata, amministratore della sala-concerti Hall in zona industriale e già direttore artistico degli eventi al Parco della Musica «dove ogni estate lavoravamo 40 persone, dai tecnici alle agenzie passando per i dj». All'Hall sono impegnati invece 15 persone ogni weekend con contratti a chiamata. «Sono saltati 25 eventi e parliamo di 250 mila euro di mancati incassi spiega scuotendo la testa - e purtroppo per i nostri lavoratori non sono stati previsti ammortizzatori sociali». Stesso umore per Sergio Pigozzi, direttore artistico del festival Je t'aime in Golena San Massimo promosso dagli studenti Asu: «L'evento è linfa vitale per le nostre attività di carattere sociale e culturale. L'impatto è notevole e il rischio è che quando si ripartirà i vari eventi si contenderanno fette di pubblico tra loro».

IL COMUNE

Palazzo Moroni lavora per organizzare eventi in sicurezza nelle aree verdi e in alcuni gioielli come il castello Carrarese, ma tutto dipenderà dallo scenario delle prossime settimane. Vale anche per il Pride Village in Fiera. I Navigli non proporranno musica, ma l'ideatore Chicco Contin vuole esserci: «Predisporrò un piano con i 10 chioschi. I motori sono accesi, aspettiamo di capire le indicazioni del governo e speriamo di poter partire dal 3 giugno». Accanto al mondo musicale scalpita tutto il resto del settore culturale, dal teatro al cinema. La cerimonia dei David di Donatello, l'altro ieri in uno studio Rai vuoto, ha riacceso i riflettori su tutti gli operatori in attesa di ripartire. Dai registi agli attori, c'è un puzzle ancor più grande da ricomporre.

Gabriele Pipia

