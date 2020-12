LO SCENARIO

PADOVA Un mese al rientro in classe, due nodi complessi da sciogliere e oltre 38 mila studenti in attesa. Con l'ultimo decreto è scattato il conto alla rovescia in vista della riapertura delle scuole superiori prevista per giovedì 7 gennaio. Da quel giorno si tornerà alle lezioni in presenza per il 75% degli studenti di ogni scuola. I presidi padovani e il provveditore sono al lavoro per individuare la formula migliore, che dovrebbe dare priorità alle classi prime e alle classi quinte. Intanto, però, restano due problemi: la necessità di potenziare i trasporti e la difficile gestione dei casi di positività, con intere classi ripetutamente costrette a effettuare tamponi di massa.

I NUMERI

Per elementari e medie non cambierà nulla, perché le lezioni sono già garantite interamente in presenza. Il dpcm, invece, chiama in causa gli alunni più grandi. In totale in provincia di Padova ci sono 38.337 studenti delle scuole superiori suddivisi in 33 istituti. Oggi sono tutti a casa e proseguiranno fino al 23 dicembre con la didattica a distanza. Passate le classiche feste natalizie, però, dal 7 gennaio il 75% di loro seguirà le lezioni in classe. Ogni giorno entreranno a scuola 28.752 studenti. L'organizzazione degli orari e la turnazione degli studenti spetterà ai presidi. Saranno loro a decidere se ci saranno intere classi a scuola e intere classi a casa oppure se ogni singola classe verrò divisa in due blocchi L'obiettivo finale, però, dovrà essere sempre lo stesso: il 75% degli studenti in aula, gli altri a casa.

«Attendiamo dalla Regione e dall'Ufficio scolastico regionale le linee-guida non vincolanti - spiega il provveditore Roberto Natale - Ci saranno delle indicazioni e dei suggerimenti ma poi ogni scuola avrà la propria autonomia decisionale. Le linee-guida principali dovrebbero invitare a favorire la didattica in presenza per gli alunni di prima e di quinta».

IL TAVOLO

Il primo nodo da sciogliere in vista del 7 gennaio è quello dei trasporti. Busitalia ha presentato la scorsa settimana un piano per evitare assembramenti a bordo. In caso di didattica totalmente in presenza servirebbero più di 200 autobus oltre a quelli già presenti nel parco mezzi dell'azienda, che conta 531 veicoli tra extraurbano e urbano. Con il 75% di studenti a scuola potrebbero bastare altri 150 mezzi. Si sta valutando un piano per il noleggio da ditte private. Si sono già tenute due videoconferenze a cui hanno partecipato i vertici e i tecnici di Regione, Busitalia, Provincia, Comune di Padova e Ufficio scolastico. Domani i prefetti incontreranno in videconferenza il governatore Zaia: bisognerà capire che supporto economico arriverà dalla Regione. Il piano sarà definito tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima.

Sempre a proposito di trasporti, ieri da Roma è arrivata la notizia che la ministra Paola De Micheli ha proposto stanziamenti per un totale di 91 milioni destinati a varie città venete tra cui Padova nell'ambito del Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile 2019-2033.

I CASI DI COVID

L'altro nodo riguarda i contagi. Sono oltre 750 le scuole della provincia di Padova dove si è verificato almeno un caso dal 14 settembre ad oggi. Sono stati interessati quasi tutti gli istituti, com'è normale che sia in una situazione di pandemia. In poco più di due mesi l'Ulss ha monitorato circa 15 mila alunni tra quelli risultati positivi e quelli in isolamento. Si aggira sui tremila, invece, il numero di casi riferito agli insegnanti e al resto del personale. Con eccezione di pochi casi (il più eclatante all'Einstein di Piove di Sacco) non si sono registrati focolai all'interno degli istituti ma sempre casi di contagio a macchia di leopardo. Situazioni che hanno comunque costretto l'attività scolastica a procedere a singhiozzo: basta un alunno positivo per interrompere le lezioni e portare l'intera classe a fare il test rapido. «Ora la criticità maggiore riguarda il tracciamento dei contatti - osserva il provveditore Natale - Per un'azienda sanitaria credo che in questo momento sia molto difficile tracciare tutti i contatti stretti dei positivi come avveniva in estate. È un problema che riguarda tutta Italia».

A ottobre il dg l'Ulss Domenico Scibetta aveva messo in campo squadre speciali di operatori sanitari pronti a fare i test direttamente nelle scuole, ma ora nella stragrande maggioranza dei casi sono gli alunni a dover andare al presidio sanitario per effettuare il tamponi. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss ricorda che «la valutazione su dove effettuare i test viene fatta caso per caso in base alla quantità di popolazione studentesca che deve essere sottoposta a tampone».

G.Pip.

