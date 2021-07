Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOPADOVA Sono in arrivo 36mila lettere ai padovani che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino. Scatta l'ultima chiamata dell'Ulss 6 Euganea alle persone con più di 60 anni senza difese contro il Covid-19, dopo la reticenza manifestata dalla popolazione a prenotare l'appuntamento con la prevenzione. Al momento sono liberi circa 95mila posti per la vaccinazione da qui a settembre, eppure in pochi sembrano essere...