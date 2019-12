LO SCENARIO

PADOVA Si chiama No porta a porta. È un gruppo WhatsApp a cui appartengono 44 persone, soprattutto amministratori di condomini e residenti infuriati. Nel lungo elenco troviamo anche alcuni esponenti del centrodestra come i consiglieri Ubaldo Lonardi e Alain Luciani. È qui, in questa chat caratterizzata da centinaia di messaggi e decine di foto, che ribolle tutta la rabbia di quelle famiglie contrarie al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti all'Arcella. Il passaggio dalla differenziata tradizionale (quella con le isole ecologiche in strada) al nuovo sistema porta a porta (dove i bidoni vengono sistemati nelle aree private di palazzine e abitazioni) è cominciato lo scorso novembre. Le polemiche dei primi giorni ora si fanno sempre più pressanti, sfociando inevitabilmente nel calderone dello scontro politico.

GLI STUDI MEDICI

Il viaggio tra i malumori di questi cittadini inizia da via Lippi, a due passi dallo stadio Colbachini. Qui ci sono quattro palazzoni che ospitano tanti studi di professionisti tra cui, appunto, quello del medico Lonardi. «Prima avevamo un'isola ecologica in strada che non dava fastidio a nessuno - riflette lui - ora invece è un disastro. Non sappiamo dove metterci tutti i bidoni. Abbiamo fatto predisporre un progetto per creare un'isola ecologica sfruttando parte del parcheggio: per le quattro palazzine bisognerebbe occupare sessanta metri quadri e ciò significa togliere otto posti auto. Ma perché? Quei posti ci spettano». Mentre parla, Lonardi fissa un condominio più piccolo dove gli operai sono al lavoro per rifare il cappotto termico. Accanto alle impalcature ci sono i cassonetti, uno in fila all'altro. «Questo è il biglietto da visita del condominio, questa è l'accoglienza che viene offerta» sbotta mescolando rabbia e ironia. «Questi - insiste Lonardi - sono fattori che cambiano in peggio la visione urbanistica del quartiere. L'amministrazione non vuol dialogare. So che Renzo Piano si interesserà all'Arcella, ma cosa direbbe davanti a questo panorama?».

I DUE NODI

Sono due le critiche sollevate. La prima è di carattere pratico: «Il porta a porta è un sistema che scarica sul privato non solo la consegna del rifiuto differenziato, ma anche la sua conservazione. Perché mica per tutti i rifiuti Acegas passa tutti i giorni». La seconda ha a che fare col decoro: «Bidoni, bidoni ovunque. Sono diventati l'elemento caratteristico del quartiere. E ora in inverno non si sentono odori, immaginate cosa accadrà in estate». Scene simili, di cassonetti ammassati davanti agli ingressi o nei piccoli cortili interni, vengono segnalate con tono infuriato in via Ansuino da Forlì e in via Bramante, in via Lorenzo da Bologna e in via Jacopo da Ponte. In via Bordone quattro cassonetti sono piazzati proprio davanti alla vetrata di un bar, mentre in via Moretto da Brescia tutti indicano tre file di cassonetti nel raggio di 10 metri.

LE PROPOSTE

«Io non sono contraria al sistema - dice Emanuela Traini, amministratrice condominiale che gestisce più di 100 case all'Arcella Ovest -. Capisco che ci siano delle regole da rispettare, ma servirebbero deroghe. Al Comune chiedo l'elasticità di valutare quei casi in cui accanto ai grandi palazzoni ci siano aree pubbliche, non di pubblica utilità, dove potremmo sistemare le isole ecologiche. I cassonetti stradali saranno stati indecenti e avranno creato disturbo, ma questo sistema crea disagi ai residenti che si trovano il proprio spazio deturpato dai bidoni». Rossella Salvan, residente in via Induno e membra del comitato San Bellino Sicuro, racconta di esser stata chiamato dal sindaco: «Mi ha garantito che da gennaio ci saranno dei miglioramenti, noi aspettiamo. Il problema è nei condomini grossi, le strade sono invase dai bidoni». Lonardi, che sul tema ha presentato anche due interrogazioni, guarda al modello-Firenze: «Lì ci sono isole ecologiche interrate: escono solo bocche in acciaio dove vengono inseriti rifiuti e ogni bocca si apre solo con la chiavetta».

Gabriele Pipia

