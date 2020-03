LO SCENARIO

PADOVA Scrivanie, sale-riunioni e armadi pieni di documenti? Sì, ma non solo. Sempre più uffici della provincia di Padova iniziano a colorarsi con banchetti, seggiole, bambolotti e peluche. Accanto ai genitori che lavorano, ecco i bambini che giocano. Se il Coronavirus ha messo in ginocchio molti settori dell'economia e creato grandi difficoltà alle famiglie con figli, si contano anche molti esempi di realtà che hanno saputo e potuto riorganizzarsi. Non solo andando avanti con l'attività come se niente fosse, ma pure permettendo a mamme e papà di lavorare a stretto contatto con i propri bimbi a casa dalle scuole. Un bell'esempio arriva dalla Confesercenti: nella sede di via Savelli, dove si contano 60 lavoratori, è stata creata un'area apposita dove i piccoli possono leggere, disegnare e rotolare su tappeti e tavolini.

«Tra Confesercenti e Cescot abbiamo il 10% di mamme con bambini tra i 2 e gli 11 anni - racconta Alessandra Trivellato, responsabile dell'area sviluppo -. Ci siamo organizzati con lo smart working da casa dove possibile, mentre per altre mamme che svolgono un lavoro in cui è richiesta la presenza in ufficio abbiamo sopperito all'emergenza di questa settimana organizzando un servizio di baby parking grazie alla collaborazione con l'associazione Giardini delle Esperidi. Ora ci stiamo attrezzando per fare riunioni in streaming: il lavoro non si ferma e la trasformazione digitale, di cui si parla tanto, in un momento del genere aiuta».

IN ANTICIPO

La Carel di Brugine, azienda leader nel campo dei sistemi di gestione per il condizionamento, si era presa in anticipo ben prima dell'epidemia. «Già ci eravamo attrezzati per lo smart working, questa emergenza ci ha fatto accelerare il processo - spiega il capo delle risorse umane Carlo Vanin - riuscendo a coinvolgere oltre 350 dei 440 impiegati attivi, due giorni alla settimana. Avevamo stabilito di coinvolgere oltre il 75% del personale entro dicembre, siamo arrivati dieci mesi prima. Abbiamo disinfestato i locali mettendo a disposizioni gel per la pulizia della mani, abbiamo limitato al minimo le riunioni caldeggiando le videoconferenze e abbiamo previsto accessi a turni per la mensa».

Tra i colossi che hanno sede in città, invece, va segnalato che anche la Vodafone si è mossa subito: i dipendenti sono in smart working dal 24 febbraio (appena scoppiata l'emergenza). Come Vodafone, molte altre aziende della zona industriale. Alcune hanno previsto perfino una persona all'ingresso per misurare ai lavoratori la temperatura.

PALAZZO MORONI

Si è attivato anche il Comune di Padova. Martedì l'assessore al Personale, Francesca Benciolini, ha annunciato che 20 dipendenti hanno chiesto di lavorare da casa. «Non c'è alcun rischio che gli sportelli rimangono senza operatori - assicura -. Questo progetto è riservato solo a chi ha particolari patologie, a chi per raggiungere l'ufficio utilizza i mezzi pubblici e a chi ha figli che frequentano gli asili».

Restando a Palazzo Moroni, l'assessore al Sociale Marta Nalin e il collega al Commercio Antonio Bressa hanno convocato per lunedì le associazioni di categoria e gli operatori della grande distribuzione per confrontarsi su come poter aiutare gli anziani chiusi in casa a reperire i beni di prima di necessità. «Vogliamo stimolare - spiegano - pratiche di consegna a domicilio della spesa. Mettendo tutti gli operatori attorno al tavolo, dai più piccoli a quelli più strutturati, possiamo individuare le migliori soluzioni per mettere il sistema del commercio padovano a servizio degli anziani, e creando sinergie con le molte associazioni di volontariato».

LE RETTE

Ieri intanto l'assessore all'Istruzione Cristina Piva ha spiegato come avverrà la restituzione delle rette dei nidi e delle scuole d'infanzia: «Sarà calcolata sulla base dell'effettivo importo pagato dalle famiglie dei bambini e va conteggiata in base alle settimane di chiusura delle strutture. Si praticherà uno sconto di 25% della retta mensile pagata per ogni settimana di chiusura». Tutti gli alimenti deperibili già acquistati saranno devoluti alla fondazione Nervo-Pasini che gestisce le Cucine Popolari. Nell'emergenza c'è sempre spazio per la solidarietà. Gabriele Pipia

