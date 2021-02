LO SCENARIO

PADOVA Ristori, incentivi per i matrimoni, prolungamento dell'orario di apertura e vaccinazione prioritaria. Sono i quattro cardini di una lettera firmata da Erminio Alajmo, presidente padovano dell'Appe, appena inviata al governatore Luca Zaia. Gli stessi temi sono stati discussi ieri pomeriggio in una riunione di due ore a numero chiuso che ha visto partecipare 25 gestori rappresentativi di un ampio spaccato della categoria: il bar della zona industriale e il ristorante di alto livello in pieno centro, la pizzeria e la pasticceria, il pub e la discoteca. L'associazione ha accolto tutte le richieste di un mondo - quello dei locali - travolto da decine di norme e da ripetuti stop and go.

IL DECALOGO

Alajmo scrive per conto della Fipe, associazione regionale, ma rappresenta naturalmente tutti i titolari padovani. Tra le richieste presentate a Zaia c'è quella di valutare la possibilità di ottenere ulteriori contributi economici per aiutare le società in ginocchio. Altro tema molto sentito è quello dei matrimoni. L'associazione di categoria chiede alla Regione di stanziare un bonus di mille o duemila euro da destinare a ogni coppia che decide di sposarsi nel 2021. Questo perché moltissime coppie dopo aver già rinviato l'anno scorso adesso stanno pensando di slittare ulteriormente al 2022. La posizione dell'Appe è chiara: «Quest'anno è stata saltata completamente la stagione primaverile e quasi totalmente quella autunnale. A luglio e agosto la filiera dei matrimoni ha ovviamente lavorato pochissimo perché non sono tante le coppie che scelgono i mesi più caldi per le nozze. Questo è un comparto importante che coinvolge professionisti di ogni tipo: dai fiorai ai fotografi, fino alle aziende di catering. In Puglia e Sardegna sono stati previsti degli incentivi, sarebbe importante arrivassero anche in Veneto perché così si creerebbe un circolo virtuoso. Se sposarmi costa 10 mila euro e mi arriva un contributo di duemila, magari ci penso».

GLI ORARI

Dalla categoria arriva una pressante richiesta anche per portare l'orario di chiusura alle 22 e non più alle 18: il Comitato tecnico scientifico ha già dato un primo via libera e anche l'Anci (associazione nazionale dei Comuni) sembra intenzionata a seguire lo stesso orientamento. Ora manca il passaggio più importante: la decisione politica del governo. La Fipe nazionale è già stata ricevuta dal premier Mario Draghi e si attendono novità nel prossimo Dpcm.

Il quarto punto-chiave riguarda i vaccini. «Siamo una categoria a rischio perché i nostri lavoratori passano moltissimo tempo a contatto con i clienti. Chiediamo di essere inseriti nell'elenco delle professioni che si vaccineranno per prime» è l'appello dell'Appe.

L'INCONTRO

«La riunione di ieri è stata molto utile per mettere a fuoco la situazione di esercenti che in un anno hanno perso addirittura il 70 o l'80 per cento del fatturato - spiega il segretario Filippo Segato - Abbiamo parlato anche della questione degli affitti. Ci sono proprietari morbidi e altri duri e puri che chiedono il rispetto del contratto senza se e senza ma. Non tutti i gestori però ce la fanno. Ci sono già delle sentenze che dicono che a fronte di eventi imprevisti come una pandemia il contratto può essere rivisto. Abbiamo i nostri consulenti che stanno studiando la situazione. Importante è anche il tema del credito: molte società avranno bisogno di liquidità per ripartire».

In rappresentanza dei gestori parla Vincenzo Allegra del Console di Saccolongo: «C'è rabbia di fronte alla disparità di certe situazioni. I centri commerciali possono ospitare migliaia di persone al giorno, noi non possiamo ricevere 30 persone alla sera».

Intanto Appe annuncia che il governatore Zaia e l'assessore regionale Roberto Marcato interverranno all'assemblea annuale prevista giovedì 25 febbraio alle ore 15.30 in videoconferenza. All'ordine del giorno, naturalmente, «l'esame della situazione attuale e i possibili scenari futuri».

