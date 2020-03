LO SCENARIO

PADOVA «Regaleremo ai nostri soci un metro per misurare le distanze». Quella che inizialmente sembrava una semplice battuta, rappresenta in realtà il simbolo concreto di una giornata complessa. La giornata in cui baristi e ristoratori padovani hanno accolto le nuove disposizioni anti-Coronavirus. «Siamo al fianco di tutti i nostri associati e siamo pronti a tutto pur di aiutarli - fa sapere Confesercenti - Li abbiamo invitati ad esporre le disposizioni nonché le norme igieniche sanitarie da rispettare. E se servirà, regaleremo i metri».

L'ILLUSIONE

Usa toni più duri l'Appe, per bocca del suo segretario Filippo Segato: «Contavamo per questa settimana su un graduale ritorno alla normalità e invece ci troviamo a fare i conti con un provvedimento molto più penalizzante di quello precedente, peraltro di difficile applicazione da parte degli esercenti e dei consumatori. L'ottimismo che si respirava fino a venerdì scorso originava dalle dichiarazioni dei vertici regionali, improntate ad una possibile revisione più morbida delle disposizioni vigenti. Il nuovo Decreto firmato dal Presidente del Consiglio Conte - prosegue Segato - gela, invece le aspettative di baristi ristoratori, gestori di sale da ballo e di tutti gli esercenti in genere».

Dopo la battaglia sui vincoli dei plateatici, ora un altro tema caldo. «Oltre a non essere eliminata alcuna delle precedenti - sbotta il segretario dell'associazione dei pubblici esercizi padovani - vengono introdotte nuove prescrizioni». Alcuni esempi? «Possibilità di svolgere il servizio di somministrazione per i soli posti a sedere, obbligo di rispettare la distanza tra avventori di almeno un metro, mettere a disposizione di addetti e clienti soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani, esporre un cartello informativo sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie».

Secondo l'associazione degli esercenti si tratta di «un provvedimento pesante, di difficile attuazione e che scarica sugli operatori responsabilità di controllo che non competono nella maniera più assoluta. Pesante in quanto limita ulteriormente l'attività commerciale dei pubblici esercizi. Non tutti hanno ampi spazi, per potersi permettere di servire i clienti seduti ai tavoli e, per di più, ad un metro di distanza l'uno dall'altro. Per alcune attività, l'applicazione letterale della disposizione, equivale alla chiusura. Di difficile attuazione prosegue in quanto l'esercente non ha gli strumenti, né fisici né legali, per impedire ai clienti di entrare e di muoversi liberamente all'interno del suo locale. Peraltro non ci sembra corretto scaricare su baristi e ristoratori le responsabilità di un controllo che, di fatto, non possono esercitare».

Restano ancora aperte alcune questioni interpretative del nuovo Decreto: «È consentito per un ristorante organizzare per il prossimo fine settimana la festa della donna, magari con un dj che suona musica di sottofondo?».

IL COMUNE

Ho scritto a tutte le associazioni di categoria - fa sapere l'assessore al Commercio Antonio Bressa - per invitarle a informare i loro iscritti del norme di sicurezza del decreto. Suggeriamo un cartello che inviti a mantenere la fascia di rispetto e che gli ingressi siano consentiti finché resti garantito il metro di distanza. I vigili stanno sensibilizzando tutti gli operatori». Per ora dunque non si applicherà ai trasgressori l'articolo 650 del codice penale che prevede l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a 206 euro a chi non si adegua a un provvedimento di sicurezza pubblica. «Agiremo con il massimo del buon senso» assicura Bressa. Per quanto riguarda il caffè al bar «gli esercizi potranno dotarsi di sgabelli purché sia chiaro che venga contingentato secondo le regole il numero di persone che possono stare al banco. Ribadisco la necessità di sostegno economico alle aziende».

L'ex sindaco Bitonci, deputato leghista, chiede lo stop alla Tosap e alla tassa di soggiorno fino al 30 giugno. «Il comune - scrive - dia un segnale concreto alla città. Si valuti anche il congelamento temporaneo della Tari».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA