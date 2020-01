LO SCENARIO

PADOVA Prenotazioni rimandate fino all'ultimo o addirittura rifiutate? Sì, ma non solo. Nel panorama dei locali padovani c'è anche chi ha deciso di andare incontro alle esigenze delle famiglie prevedendo tariffe ad hoc per i bambini anche nella serata più attesa dell'anno, quella appunto di Capodanno. È il caso, per esempio, di Simone Pulin, titolare del Simon's Bistrot in via Santa Rita poco distante da Prato della Valle, che ha previsto ingresso gratuito per i bambini sotto i quattro anni e sconto del 50% per gli altri bimbi. «Sono stati educatissimi e ho anche fatto i complimenti ai genitori - racconta -. Ho ragionato da padre di un bambino di un anno e mezzo. Non potevo proprio permettermi di rinunciare a far entrare le famiglie con bambini. Io la sera di San Silvestro avevo 70 coperti - spiega - e il 95% erano turisti. Mi rendo conto che per chi abbia solamente 20 coperti sia più difficile rinunciare ad un coperto intero. Io, in ogni caso, non ho avuto dubbi. Tagliare una fetta di clientela in questo modo non mi sembrava né etico né corretto».

IL DIBATTITO

La denuncia del padre veneziano ha portato, come prevedibile, ad innescarsi un acceso dibattito. Da un lato chi difende i ristoratori e dall'altro chi punta il dito contro ogni possibile «discriminazione». «Il ristoratore, alla pari di un meccanico, di un idraulico, di un carrozziere, lavora per guadagnare» sbotta un cliente difendendo i gestori. «Non accettare i bambini significa rifiutare la bellezza, la purezza, il futuro!» risponde un altro. E c'è, inevitabilmente, chi si pone a mezza via: «Le famiglie hanno diritto di entrare ovunque con i propri bambini, ma la serata di Capodanno è una serata speciale ed è legittimo che un ristoratore decida di preparare un servizio per soli adulti o che decida di prevedere solamente coperti a prezzo pieno».

Da questo punto di vista il censimento annunciato dall'Appe potrebbe risultare molto prezioso in vista di un grande evento, ma anche di un normale sabato sera. Ogni potenziale cliente avrebbe l'opportunità di consultare l'elenco dei locali più adatti alle esigenze.

IL REGOLAMENTO

Dell'episodio è stato presto informato anche l'assessore al Commercio, Antonio Bressa, che da tempo si sta spendendo per incentivare sempre più i locali padovani a dotarsi di servizi a misure di bambino. «È bene interrogarsi su quanto successo - osserva -. Questo episodio è sicuramente utile per aprire un dibattito e ragionare tutti assieme, con le associazione di categorie, su cosa si possa fare».

Il regolamento del Comune di Padova per l'insediamento di nuovi locali adibiti alla somministrazione di alimenti o bevande prevede agevolazioni per quei gestori che pensano anche ai bambini. «Abbiamo un elenco di elementi che l'amministrazione decide di premiare - spiega Bressa -, come per esempio l'attenzione al risparmio energetico, l'assenza di slot machine e, appunto, l'attenzione alle famiglie. Stiamo incentivando, per esempio, la presenza di fasciatoi per permettere alle mamme di cambiare i bambini nei locali. E anche l'assessore al Sociale, Marta Nalin, sta battendo molto forte su questi tasti».

