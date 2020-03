LO SCENARIO

PADOVA «Piove, finalmente piove. Così quest'acqua ci porta via la Peste». Alle dieci del mattino una ragazza guarda fuori dalla finestra, sorride e prova a sdrammatizzare. No, questa non è la Peste e no, non sarà la pioggia a far scivolare via la paura. L'emergenza Coronavirus rimane (lo dicono i dati dell'ultimo report regionale) ma Padova ha deciso di rialzare la testa. Con le scuole ancora chiuse, la città riparte dalla cultura. Lo annunciano il sindaco Giordani e l'assessore Colasio. «Da martedì mattina Padova riaprirà la Cappella degli Scrovegni, il Museo degli Eremitani e il Palazzo della Ragione. Si tratta di luoghi simbolici, carichi di storia e di memoria, che per secoli hanno accompagnato le vicende della nostra città. Vogliamo restituirli ad una fruizione pubblica - spiegano -, si tratta di un atto di amore nei confronti del nostro patrimonio culturale e di un gesto di speranza e di fiducia rispetto ad un futuro imminente che ci immaginiamo già dentro la normalità. Vogliamo dare un messaggio a tutti i padovani e a tutti i milioni di turisti che negli anni hanno scelto la nostra città».

IL MESSAGGIO

Un messaggio anche per gli addetti ai lavori: «I nostri albergatori, i nostri ristoratori e gli esercenti tutti si stanno preparando per lasciarsi alle spalle questo momento di enorme difficoltà, che ha messo e sta mettendo a dura prova la resistenza e la capacità di tenuta di tutto il nostro complesso sistema dell'accoglienza. Siamo al loro fianco». In serata Giordani ha postato pure un video su Facebook in cui si allunga il celebre elenco di Padova, città delle tre senza. «Il Prato senza erba, il caffè senza porte, il Santo senza nome, ma Padova è anche senza paura».

LE REGOLE

«Nel riaprire i nostri complessi monumentali - specificano sindaco e assessore - ci uniformeremo alle indicazioni del governo: si potrà entrare a piccoli gruppi e si dovrà tenere una distanza di sicurezza di un metro tra un visitatore e l'altro. Siamo fiduciosi che questa sarà solo la prima di tutta una serie di azioni che ci permetteranno di rimettere, il più speditamente possibile, Padova sul binario della normalità».

IL REPORT

L'ultimo rapporto regionale, diffuso ieri pomeriggio, parla di 88 contagi (tra cui il primo anziano deceduto) nel focolaio di Vo', di 14 casi a Limena e di 31 casi in tutto il resto della provincia di Padova. Occhi puntati in particolare su Noventa: «In costante contatto con la direzione generale dell' Ulss 6 - ha comunicato ieri il sindaco Bisato - si comunica che cinque cittadini risultano positivi al Covid-19. Un cittadino è ricoverato nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Padova e gli altri in quarantena fiduciaria a casa. L'Ulss riferisce che si tratta di casi riferibili al focolaio di Vo'».

I RELIGIOSI

Studenti a casa, fedeli anche. Alcuni chiedono a gran voce la riapertura delle messe al pubblico, ma solo questa mattina i vescovi veneti scioglieranno le riserve. Intanto ieri molti hanno potuto assistere alle celebrazioni in streaming. E proprio durante l'omelia di ieri in duomo monsignor Cipolla ha risposto alle richieste sempre più insistenti di riaprire le porte delle funzioni: «Sono momenti difficili, in cui bisogna fare sacrifici. Fa strano anche a me non avere persone davanti. La nostra fede ha parole, preghiere, riti e gesti. Ma prima di tutto bisogna rispettare il nostro prossimo. E in questo momento rispettare il nostro prossimo è quello di non far rischiare ad alcuno il contagio». In questi «giorni pieni di sofferenza e disorientamento» l'invito a pregare «per le persone colpite dal virus. Affidiamo alla grazia del signore i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari».

In serata sulla pagina Facebook è stata trasmessa la diretta della messa dall'Arca del Santo. Scarsissime in ogni caso le presenze in Basilica. «Siamo venuti a pregare come ogni domenica anche se non ci sono le messe - dice un fedele -. Non abbiamo timori». E nella zona del Santo, anche bar, ristoranti e negozi appaiono desolatamente vuoti. I commercianti discutono tra loro fuori dai locali: «In nemmeno due settimane abbiamo registrato il 70% in meno di incassi».

Luisa Morbiato

Gabriele Pipia

