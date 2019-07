CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOPADOVA Nuovo ospedale, stadio, tram, mega parcheggio della Prandina. E' lungo l'elenco delle opere pubbliche avviate o che verranno ultimate dall'amministrazione Giordani. In alcuni casi si tratta di progetti messi in campo dalla giunta Bitonci e portati avanti dagli attuali inquilini di palazzo Moroni. In altri, invece, la paternità è esclusivamente di questa amministrazione. Della seconda categoria fa parte, per esempio, il restyling dello stadio Euganeo il cui primo stralcio dovrebbe essere pronto tra un paio d'anni. «Aver...