PADOVA Nonostante la crisi legata al Covid, i privati sono pronti a investire su Padova più di 100 milioni di euro. Investimenti che hanno un comune denominatore: non andranno ad aggiungere altro cemento a quello già presente in città. In grandissima parte si tratta, infatti, di interventi di rigenerazione urbana. «Effettivamente ha spiegato ieri l'assessore alla Cultura Andrea Colasio in città c'è un grande fermento da questo punto di vista e i privati sembrano credere molto nelle prospettive della nostra città» .Proprio Colasio si è occupato in prima persona della riconversione dell'ex Foro Boario di corso Australia che è destinato a diventare il nuovo punto vendita di Leroy Merlin. Qui l'investimento si attesta a quota 32 milioni di euro. «Particolare non trascurabile ha detto ancora l'assessore si tratta di un'attività che darà lavoro a 400 persone e, in questi tempi di crisi, non mi pare un particolare trascurabile». I lavori dovrebbero durare dai 16 ai 18 mesi. Di conseguenza, tutto dovrebbe essere pronto per la primavera del 2022. La multinazionale del fai da te è intenzionata a realizzare un unico grande negozio di 18 mila metri quadrati su un piano, curando il restauro nei minimi dettagli senza aggiungere cubatura. Per i lavori verranno utilizzati solamente materiali ecocompatibili.

LE PALAZZINE

L'assessore alla Cultura in questo periodo è impegnato anche su un altro fronte: il recupero delle palazzine liberty che si affacciano su piazza Boschetti. In questo caso si tratta di un'operazione da circa 10 milioni di euro. «Non vanno poi dimenticate altre due operazioni molto importanti ha concluso la prima riguarda il futuro dell'ex Macello di Cornaro che dovrà diventare la nuova Città della scienza. In questo caso l'investimento dei privati potrebbe arrivare a 15 milioni di euro. Va poi ricordato il recupero delle poste centrali di corso Garibaldi. Qui l'investimento potrebbe variare dai 6 ai 7 milioni di euro».

LE ATTIVITÁ

Non solo Colasio, però. L'assessore alle Attività produttive Antonio Bressa è, infatti, impegnato su tre fronti molto importanti. Il primo riguarda il recupero dell'ex cinema Concordi che, entro il 2022, andrà ad accogliere un grande ristorante, un'autorimessa e appartamenti extralusso. L'esponente del Partito democratico si sta poi occupando dell'operazione Nuova Rinascente. Un'operazione che prevede un investimento da circa 10 milioni di euro. Sempre Bressa , domani farà approvare in consiglio comunale la delibera che darà il via libera definitivo al recupero del'ex torrefazione Vescovi di via Vicenza (1.5 milioni di euro da parte dei privati). Qui, entro la fine dell'anno, al piano terra troverà posto , l'attività di vendita NaturaSì che si sposta rispetto alla propria ubicazione attuale di via Vicenza e che avrà una superficie di vendita di 490 metri quasri invece dei 600 attuali, e l'attività di ristorazione Pizzikotto al primo piano con una superficie totale di 673 metri quadri

Un mese fa, poi, la catena Hilton ha dato il via ai cantieri destinati a dare un nuovo volto all'hotel Plaza di corso Milano. Anche in questo caso, l'investimento sarà milionario. Proseguono, infine, tra le proteste dei residenti della zona, i lavori per la riconversione dell'ex Intendenza di Finanza che si affaccia su via Zabarella. Una volta costruito, il complesso dovrebbe valere tra i 35 e i 40 milioni di euro. Il progetto prevede la realizzazione di appartamenti extralusso.

