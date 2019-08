LO SCENARIO PADOVA Nonostante il ferragosto alle porte, non c'è pace per

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOPADOVA Nonostante il ferragosto alle porte, non c'è pace per chi utilizza le tangenziali per spostarsi. Quella di quest'anno sarà sicuramente ricordata come l'estate dei lavori in corso. Il cantiere di Terna in corso Australia e quello per l'abbattimento del ponte su via Vigonovese, infatti, stanno creando forti rallentamenti tanto nelle ore di punta quando durante gli altri orari del giorno. Ieri, per esempio, per tutta la giornata, in corso Australia si sono registrate lunghe code in direzione ovest. Veneto Strade, infatti, per...