LO SCENARIO

PADOVA Non si arresta la corsa del virus che sta facendo tremare il mondo, sono 1.203 in totale i positivi al Covid-19. Si registrano ben 149 casi in più nel giro di 24 ore. Il dato emerge dal confronto degli ultimi report di Azienda Zero: il primo è del 20 marzo e il secondo è di ieri, entrambi emessi alle 17. Aumenta anche la conta delle vittime, nelle scorse ore sono deceduti a causa del Coronavirus altri quattro padovani. La triste conta dei morti padovani dall'inizio dell'epidemia arriva così a 24 croci.

I DATI

Il cluster dei residenti del Comune di Vo' torna a diventare stabile, con 83 casi confermati. Nel resto del capoluogo patavino i positivi sono 1.120. I soggetti in isolamento domiciliare, perché positivi o perché a contatti stretti di casi di Covid-19, sono 2.721. L'altro giorno erano 2.443, quindi in tutta la provincia di Padova sono state messe in quarantena 278 persone in più. In Azienda ospedaliera i pazienti in area non critica sono 84 (+2), trentadue invece quelli più gravi in Rianimazione (+1). Sessantadue i dimessi da via Giustiniani dall'inizio dell'emergenza sanitaria (+3). I decessi all'ospedale civile purtroppo salgono a otto (+1). I sintomi più comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

L'ULSS 6

È più stabile la situazione nelle strutture ospedaliere dell'Ulss 6 Euganea. All'ospedale di Schiavonia, diventato hub Covid-19, i ricoverati in reparto sono 103 (-5). In Terapia intensiva sono occupati 18 letti, uno in meno rispetto l'altro giorno. Sale il numero di dimessi dal nosocomio della Bassa, si passa da 4 a 12 in una giornata (+8). Sale però anche il numero di decessi a Schiavonia, in totale le vittime sono dodici, se ne contano due in più. Il primo è un anziano di Villafranca Padovana, il secondo è un uomo originario di Chioggia, in provincia di Venezia. Già da qualche giorno nessun paziente positivo al Coronavirus viene ricoverato nel reparto degenze all'ospedale di Piove di Sacco, c'è un unico paziente in Terapia intensiva (-1). Cinque invece i soggetti in area non critica all'ospedale di Cittadella, tre in meno rispetto al report emesso venerdì sera. Cinque i dimessi (+3) e stabili i due decessi. L'ultimo aggiornamento da Montegrotto parla di cinque cittadini positivi, uno dei quali è ricoverato in ospedale. Dodici invece i soggetti in isolamento fiduciario a Montegrotto.

IL MATERIALE

Per far fronte all'emergenza sanitaria l'Azienda ospedaliera ieri ha deliberato l'acquisto di altro materiale dedicato alla Terapia intensiva e ai reparti di degenza Covid-19. In via Giustiniani presto arriveranno cinque defibrillatori per un valore di 44 mila euro, 15 pulsossimetri e 7 monitor per altri 17 mila euro, una sterilizzatrice per la rianimazione Istar 4 del valore di 7 mila euro circa. Complessivamente si parla di una spesa di oltre 68 mila euro. Prosegue anche la gara di solidarietà lanciata dall'associazione Giorgia Libero onlus a sostegno del reparto di Terapia intensiva di Padova. La prima tranche di raccolta fondi, partita lunedì 9 marzo, ha superato i 445 mila euro. Ma ora gli organizzatori annunciano la riapertura dell'iniziativa di beneficenza. «Abbiamo ricevuto centinaia di messaggi di aziende, gruppi sportivi, gruppi di amici che ci hanno chiesto di continuare perché l'emergenza si prolungherà».

Elisa Fais

