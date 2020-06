LO SCENARIO

PADOVA Nidi, scuole dell'infanzia e servizi educativi privati sono sul sentiero di guerra per le difficoltà a riaprire e per il caos nelle norme e leggi che, di fatto, rischiano di far chiudere moltissime attività private ma di pubblica utilità. Lo conferma Mirco Cecchinato, presidente della Fism (Federazione italiana scuola materne) di Padova, che raggruppa circa 230 istituti tra città e provincia, dando asilo a oltre 20 mila bimbi. «Per molte scuole realizzare quello che chiedono le linee guida sarà un problema afferma Cecchinato -. Abbiamo due strumenti a cui far riferimento: il documento tecnico del 28 maggio scorso e le linee guida che sono ancora una bozza, molto potrebbe cambiare ancora. I contenuti ci lasciano l'amaro in bocca, soprattutto per l'infanzia. Da un lato si rimanda a una serie di raccomandazioni che sono la base su cui si fonda il servizio: l'attenzione ai bambini, l'attività pedagogica e la didattica interattiva. Dall'altro lato costringono a una revisione degli spazi che spesso è improponibile».

Niente mascherina per i bambini più piccoli e per non spaventarli gli educatori non potranno usare protezioni che nascondano il volto, quindi sì alle visiere di plexiglas e agli ingressi scaglionati tra le 7.30 e le 9 anche se non potranno portarsi giocattoli da casa e dovranno mangiare negli stessi locali. «L'attività nelle scuole materne per metà si svolge all'interno di una sezione, che raggruppa massimo 29 bimbi aggiunge Cecchinato e per metà è vita comune. Questo è un grosso nodo da sciogliere perché le linee guida prevedono che tutta l'attività sia separata. Salterebbe dunque la parte di vita comune, importantissima per i più piccoli sotto ogni punto di vista. La regola va contro le premesse di grande attenzione verso i bambini». Sono a rischio quindi tutte quelle attività formative e pedagogiche svolte in salone e negli spazi comuni. «Le materne sono organizzate in gruppi omogenei di bambini, dai tre ai cinque anni specifica -. Quando sono all'interno delle sezioni, diciamo delle classi, si possono considerare gruppi omogenei separati. Il problema nasce quando è necessario trasferirsi negli spazi comuni. Suddividere un'area con dei divisori non credo sarebbe sensato e oltretutto determina anche una progettazione, una modifica e una spesa. Dal punto di vista epidemiologico sarebbe stato più corretto emettere queste linee guida a fine luglio, anche se così avremmo avuto solo un mese per programmare».

Andranno quindi limitati gli assembramenti nelle aree comuni. Saranno valorizzati gli spazi esterni per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie o per programmate attività didattiche. La presenza dei genitori nei locali della scuola dovrà essere ridotta al minimo. «Le linee guida parlano di scuole pubbliche e non di paritarie sottolinea Cecchinato -, significa tagliare fuori il 60% delle materne a Padova. Dobbiamo rifarci alle regole, ma per le messe a norma e trasformazioni noi non abbiamo accesso a risorse».

Un bambino alla scuola paritaria cattolica costa mediamente circa 350 euro al mese di cui il 40% sostenuto da Stato e Regione. Restano circa 210 euro a famiglia che vengono sostenute dalle stesse e dai contributi comunali. «Il contratto Fism non prevede l'integrazione salariale da parte del datore di lavoro pertanto le lavoratrici percepiranno quanto previsto dagli ammortizzatori sociali. Le nostre scuole - sottolinea il presidente - non sono delle normali aziende ma si organizzano e si offrono per i soli servizi educativi su domanda delle famiglie. Altre risorse non hanno se non le rette ed i contributi».

Le scuole sono autonome e ciascuna ha dovuto fare i conti con i propri bilanci in periodo Covid. «Alcune scuole hanno mantenuto le rette invariate. Ma questo attiene al rapporto contrattuale che hanno con le famiglie e soprattutto al rapporto fiduciario che intrattengono. È da ricordare che molte amministrazioni comunali si sono adoperate per aiutarle: in alcuni casi si sono attivati per anticipare i contributi ordinari per non lasciare le scuole in crisi di liquidità».

Elisa Fais

