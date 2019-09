CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOPADOVA Le lettere sono partite negli ultimi giorni. Sono scritte in carta intestata del Comune di Padova, sono firmate dall'ufficio Pubblici esercizi e contengono una comunicazione che nessuno avrebbe voluto ricevere: il tempo è quasi scaduto, martedì scatta ufficialmente la rivoluzione dei plateatici pretesa dalla Soprintendenza. Stop agli ombrelloni, stop alle fioriere, stop ai funghi riscaldanti. «Dal primo ottobre - precisa l'assessore al Commercio Antonio Bressa - entrerà in atto la riorganizzazione necessaria per quei...