LO SCENARIO

PADOVA La targa all'ingresso di via Facciolati, gli adesivi sulle vetrate della portineria, il cartello sulla porta scorrevole del pronto soccorso. Eccezion fatta per il grande albero di Natale, all'interno dell'ospedale Sant'Antonio tutto è ancora targato Ulss 6 Euganea. Dalla mezzanotte del 31 dicembre, però, quei simboli sono vecchi e nelle prossime settimane saranno sostituiti. Da ieri, infatti, lo storico complesso cittadino è proprietà dell'Azienda ospedaliera universitaria. Il nuovo padrone, il dg Luciano Flor, ha passato la notte di Capodanno in ufficio per assistere in tempo reale a questo cambio epocale. Un panettone a mezzanotte per salutare il nuovo anno e poi subito al lavoro per assistere il personale alle prese con un trasferimento mastodontico di dati digitali e cartelle cliniche. Non sono mancati i piccoli imprevisti, dalla stampante che non si avvia all'inchiostro finito, ma alla fine il processo è stato completato. «È stata una nottata campale, un San Silvestro alternativo» sorride chi ha spento il pc solamente alle quattro di notte.

IL DISEGNO

Come previsto dalle schede ospedaliere regionali, il Sant'Antonio non è più il presidio cittadino dell'Ulss 6 Euganea. La scelta rientra in un disegno complessivo ben più ampio che coinvolge il nuovo ospedale di Padova Est, che potrebbe essere pronto tra almeno otto anni. «Per i pazienti questo trasferimento non cambia assolutamente niente» assicura lo stesso Flor, ribadendo in ogni sede la bontà del progetto. «Manca una visione a lungo termine e il ridimensionamento sarà inevitabile» sbottano invece i sindacati del personale, che da mesi sono sulle barricate. Anche oggi, a passaggio completato, un grande striscione continua a capeggiare accanto all'ingresso: Il Sant'Antonio non si tocca. Segno di un mal di pancia diffuso ancora ben lontano dall'essere superato.

IL DESTINO

Il Sant'Antonio conta quasi mille dipendenti e rimane, secondo quanto messo nero su bianco dalla Regione, un ospedale con una propria identità e con delle importanti specificità. La programmazione regionale prevede per il Sant'Antonio un nuovo ospedale di comunità (struttura intermedia tra il ricovero e l'assistenza a domicilio) con 50 posti letto che prenderà il posto delle Lungodegenze. Rimarranno le Unità complesse di Gastroenterologia, Geriatria, Medicina d'Urgenza, Medicina generale, Anestesia e Rianimazione, Chirurgia generale, Oculistica, Ortopedia e Traumatologia, Neurologia. Il Pronto Soccorso (fino al 31 dicembre guidato da un primario che dirigeva anche quello di Piove di Sacco) e Otorinolaringoiatria diventeranno invece Unità semplici dipartimentali, come previsto dalla stesse schede regionali. Giochi aperti per l'Urologia dopo il pensionamento dello storico primario. Al termine della riorganizzazione complessiva i posti-letto del Sant'Antonio passeranno da 323 a 274.

LA RASSICURAZIONE

Nella notte di Capodanno il direttore generale Flor è arrivato in via Facciolati all'una e si è trattenuto fino alle tre, per poi tornare al Sant'Antonio a mezzogiorno. Ha salutato medici e infermieri in servizio, ha fatto visita a diversi reparti e ha affiancato il gruppo di lavoro informatico. «Tutto ciò che è incardinato nel sistema dell'Ulss 6 dev'essere messo al servizio dell'Azienda ospedaliera - spiega -. Se oggi al Sant'Antonio viene ordinato un esame, viene ordinato all'Azienda. Ribadisco l'intenzione di mantenere le peculiarità di questo ospedale, non ci saranno sostanziali novità ma solamente trasferimenti di gestione. Chi vuole continuerà a rivolgersi al Sant'Antonio e chi vuole all'Azienda, e continuerà a trovare gli stessi medici. Chi ha esami o visite da prenotare con l'impegnativa andrà dove preferisce, chiamando sempre lo stesso numero di Cup. E tutto ciò che è già prenotato rimane invariato».

Gabriele Pipia

