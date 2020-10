LO SCENARIO

PADOVA In territorio padovano, tra città e provincia, ormai sono 50 le scuole di ogni ordine e grado che presentano almeno un caso di positività al Coronavirus. È cominciato ieri lo screening a tappeto all'istituto Einstein di Piove di Sacco, il più grande focolaio padovano sviluppatosi all'interno di una scuola. Gli alunni di cinque classi si sono messi in fila per farsi fare il test rapido all'interno di una delle palestre della scuola. E tra gli 80 adulti testati assieme agli studenti, tra docenti e personale ata, c'è un altro positivo al Coronavirus. Sono state allestite tre postazioni per gli operatori dell'Ulss 6 Euganea: una per l'accoglienza e due dove si effettuava il test rapido per 189 persone complessivamente. Operazione che ha tenuto impegnati sanitari e preside tutta la mattina.

L'obiettivo è isolare tutti i positivi e i loro contatti così da bloccare il maxi-cluster, il più grande al momento attivo in Veneto e nel mondo della scuola locale. Oggi toccherà ad altre sei classi e metà di una settima, e lo screening, per ora, si chiuderà domani con gli ultimi test rapidi questa volta da fare alla sede dell'Ulss di via San Rocco a Piove di Sacco perché l'istituto la domenica è chiuso. In tutto sono 17 le classi che verranno testate in questi giorni, su un totale di 62, per oltre 300 studenti (nel complesso sono 1529). Al momento, quindi, i positivi tra studenti e docenti sarebbero 20.

«Ci terrei a precisare una cosa dice la preside Alessandra Buvoli Si parlava di un terzo docente positivo che non avrebbe nulla a che fare con le classi tamponate finora. In realtà, a me non risulta. E il docente che ha effettuato il test rapido oggi (ieri, ndr) e che si dice essere positivo ha avuto un risultato dubbio quindi si è proceduto con il tampone molecolare, il cui esito non è immediato».

LA SITUAZIONE

A seguire le lezioni a distanza sono solo le tre classi nelle quali finora sono stati trovati dei positivi mentre tutti gli altri continuano ad andare a scuola normalmente. Ieri mattina nella seconda palestra della scuola, proprio mentre i loro compagni erano in fila per il test rapido, una classe faceva lezione di educazione fisica. Alcune classi che nulla hanno a che fare con i positivi seguono una didattica mista, un po' a scuola e un po' a casa, ma si tratta di un piano stabilito all'inizio dell'anno scolastico volto a ridurre il numero degli studenti a scuola, così come viene fatto in molti altri istituti della città e della provincia. «Non seguiamo solo una logica per classe ma anche per aula spiega Buvoli Alcune classi a volte si sdoppiano per confluire in altre, a seconda del piano di studi. Per questo domani (oggi, ndr) saranno testate sei classi e mezza».

CLIMA DI TENSIONE

Ancora non sembra essere pervenuta la richiesta di chiudere l'intero istituto, né da parte dell'Ulss (che ne ha l'autorità) né da parte dei genitori. «C'è preoccupazione, è ovvio, ma da quello che ho potuto capire sono contenti che i propri figli facciano il test, in questo modo sono sicuri che stiano bene continua la preside In questi giorni c'è stato un clima di tensione, non posso nasconderlo. Voglio che si vada a fondo, che si riescano a rintracciare tutti i positivi così da bloccare il virus».

Tutto è cominciato venerdì quando uno dei 150 docenti dell'istituto ha chiamato la preside per avvisarla di essere positivo. I controlli sono partiti martedì con il test a 93 liceali, di cui 15 risultati positivi, e tre docenti, tutti negativi. Ma l'elenco si è allungato il giorno seguente: alla lista si sono aggiunti un docente e una studentessa. Oltre a scovare i positivi e a metterli in quarantena, il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss sta già lavorando al tracciamento dei contatti di studenti e professori che possono aver contagiato parenti, amici o conoscenti. Resta da chiarire se il contagio sia partito in classe per poi estendersi o se sia accaduto il contrario.

Si registra un secondo caso di bimbi positivi alla scuola materna di Agna e c'è un primo caso di infezione all'istituto comprensivo Vivaldi, che raggruppa classi delle elementari e delle medie. L'elenco delle strutture scolastiche colpite dal Covid-19 comincia ad allungarsi, generando preoccupazione e una grossa mole di lavoro per gli operatori dell'Ulss.

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA