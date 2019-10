CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOPADOVA Il futuro della mobilità padovana guarda all'elettrico e a una rete di trasporti pubblici efficiente. E' il messaggio lanciato in occasione di Passato, presente e futuro della mobilità, il convegno organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e l'Automobile Club al Museo Diocesano in piazza Duomo. «L'idea di far pagare un ticket per entrare in centro in auto può essere sostenibile precisa Silverio Bolognani, docente del Dipartimento di Ingegneria Industriale ma prima bisogna assicurare un accesso facile al...