PADOVA Il camice, la mascherina, una missione da compiere e una buona dose di paura. In prima linea nella lotta al Coronavirus ci sono i medici e gli infermieri ma in trincea ci sono anche 720 dottori di famiglia. Dall'inizio dell'emergenza sono 13 quelli che hanno contratto il virus e tre quelli ricoverati in Rianimazione. Il primo era stato uno dei tre medici di base di Vo', l'ultimo un quarantenne del Piovese finito in ospedale l'altro ieri con insufficienza respiratoria e per fortuna dimesso, in isolamento domiciliare, dopo 24 ore. Nel mezzo c'era stato anche un altro caso, quello di un medico sessantenne sempre del Piovese. Se la pandemia corre veloce, i timori dei medici si muovono parallelamente.

«In guerra muore la fanteria, mica l'aviazione». È una metafora forte quella scelta dal padovano Domenico Crisarà, segretario della Fimmg con un ambulatorio all'Arcella. Crisarà pensa ai medici di base morti in Lombardia («L'ultimo, Marcello Natali, era un mio caro amico») e non si dà pace: «Qui in provincia abbiamo già avuto tredici contagiati di cui tre ricoverati. Quindicimila persone hanno dovuto rivolgersi ad un medico sostituto. Il problema si è verificata soprattutto nei primi giorni dell'emergenza, quando eravamo esposti ad un elevatissimo numero di contatti. Il problema è che stiamo facendo una guerra senza le armi adatte a proteggerci. Non siamo andati con le scarpe di cartone, siamo proprio senza scarpe - è lo sfogo di Crisarà -. Solo la scorsa settimana in una medicina di gruppo a Padova su sei medici ne sono rimasti a casa quattro. L'ultimo caso di ricovero riguarda un quarantenne sostituto che lavora tra il Piovese e Chioggia: è arrivato in pronto soccorso ed è risultato positivo, è stato ricoverato a Schiavonia e per fortuna dopo un giorno è stato dimesso. Io non so nemmeno quanti pazienti con la febbre ho visitato - prosegue - ma ci mancano i sistemi adeguati. Io ho ricevuto solo due maschere senza filtro e quattro sovra-camici. È come se un pilota di Formula 1 corresse a 300 all'ora senza casco».

Batte sullo stesso tasto Giovanni Guastella, medico di base in ambulatorio e in casa di riposo tra Conselve e Anguillara. «Siamo in trincea - racconta - ora ci siamo adeguati e lavoriamo soprattutto al telefono, ma non tutto si può fare al telefono. Se andiamo a fare una visita a domicilio non abbiamo i dispositivi adeguati. Più che paura per la mia salute, ho paura di essere un portatore sano. Ma cerchiamo almeno di dare sempre le giuste informazioni alla gente».

Giulio Galeota visita a Villafranca ed è pure tutor della scuola di specializzazione di Medicina generale dell'università. «Viviamo tutto ciò con grande professionalità ma anche con un po' di legittima ansia. Io stesso ho visitato a domicilio un paziente poi risultato positivo e ricoverato, per fortuna ho fatto il tampone ed è risultato negativo. Noi accettiamo il rischio perché per noi questo lavoro è una missione, ma dal punto di vista psicologico tutelare moglie e figli non è facile».

Lavora in guardia medica invece la giovane padovana Mariateresa Gallea, uno dei tre medici sostituti nel focolaio di Vo'. «Qui per ora non ci sono casi di contagi ma la preoccupazione c'è ed è legata soprattutto alla carenza di mascherine».

Paolo Simioni, presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, si rivolge con una lettera aperta ai colleghi: «Stiamo vivendo un momento di grande difficoltà e di grande impegno. Il senso di responsabilità e la capacità di prendersi cura sono cardini che caratterizzano la nostra professione da cui vengono forza di resistere, dedizione, capacità di vincere l'umano timore, in una parola l'etica dell'essere medico. A fronte delle molte difficoltà, di scarsezza di risorse e di protezioni insufficienti, è stata data da tutti i medici e odontoiatri della nostra provincia una risposta esemplare per efficacia, dedizione, abnegazione, coraggio che ci rende tutti orgogliosi. Ci è noto che alla base della carenza sta la grande richiesta di presidi a livello mondiale, ma non ci arrendiamo».

