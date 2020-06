LO SCENARIO

PADOVA Il bicchiere è mezzo vuoto. A quasi un mese dalla riapertura di bar e ristoranti, gli incassi sono la metà rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Se a giugno 2019 i tremila pubblici esercizi della provincia di Padova guadagnavano mediamente un milione e mezzo di euro al giorno, ora stanno abbondantemente sotto il milione. Meno clienti, meno incassi e meno personale: tra gli effetti del Coronavirus c'è anche la perdita di 10 mila posti di lavoro. Se un anno fa all'inizio della stagione estiva lavoravano circa 15 mila persone, ora in un giorno medio ne sono impiegate 5 mila. Attenzione: non significa che tutti gli altri sono rimasti disoccupati, ma molti baristi e camerieri sono interessati da turni alternativi o cassa integrazione. La stima è dell'Appe, associazione padovana dei pubblici esercizi. Il 18 maggio i locali hanno riaperto al pubblico, ma non sarà affatto facile tornare ai livelli di prima.

In tutta la provincia si contano circa 3 mila attività e mille di queste sono a Padova, equamente divise: 500 sono bar, le altre sono ristoranti, pizzerie, trattorie, gastronomie, pub e pasticcerie. «Il bilancio degli incassi - spiega il segretario dell'Appe, Filippo Segato - dice che reggono soprattutto i locali che lavorano molto con gli aperitivi e in orario serale, soprattutto in centro storico. Questi fanno registrare mediamente il 60-70% di fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Fanno molta più fatica i locali diurni, dove la percentuale si rovescia: lavorano al 30%. Le colazioni non vanno, le pause-pranzo dei lavoratori idem. Ristoranti e pizzerie, infine, lavorano poco da lunedì al giovedì mentre nel fine settimana si stanno pian piano riavvicinando ai livelli dell'anno scorso, soprattutto nella zona dei colli».

Se inizialmente qualcuno aveva preferito tenere chiuso aspettando di capire l'andamento di inizio giugno, ora praticamente tutti sono tornati ad accogliere i clienti. Gli spazi si sono ristretti (se un ristorante prima ospitava 100 coperti, ora ne dispone circa 80) ma il problema principale è dettato soprattutto dalle tasche dei clienti: l'emergenza ha toccato moltissime famiglie che non possono più permettersi di uscire come prima, alle prese con cassa integrazione o crollo dei ricavi.

«Trattorie e pizzerie - continua Segato - solitamente in questo periodo lavoravano molto con le pizze di fine stagione. Penso alle associazioni, alle società sportive a tutte le classi scolastiche. Ora di queste cene non ne è rimasta più quasi nessuna. Sono tutti eventi persi. Rinviati al 2021 anche quasi tutti i banchetti di nozze».

I ristoranti lavorano al 30% rispetto all'anno scorso e soffrono più degli altri locali, che registrano mediamente un 50% con punte di 80%. «Siamo preoccupati per i posti di lavoro - evidenzia ancora il segretario Appe -. In alta stagione solitamente i numeri sono ben più alti. Ora invece non c'è tutto quel bisogno».

Per tenere botta molti puntano soprattutto sui plateatici esterni (sono circa 200 le richieste pervenute al Comune) e questa mattina a Palazzo Moroni è in programma anche un tavolo con l'assessore Bressa e le associazioni di categoria per fare il punto sugli eventi estivi dedicati a locali e negozi. «Il nostro sforzo per trovare soluzioni di allargamento e nuove occupazioni per i plaetatici è molto importante - assicura l'assesore al Commercio -. Contiamo con l'estate di dare ulteriori spazi verdi attraverso parchi e aree pubbliche con la città».

Il Comune punta forte sulle aree verdi, luoghi ideali per garantire il distanziamento sociale organizzando comunque centri estivi, ginnastica per anziani, attività sportive, spettacoli pomeridiani e serali con i chioschi dei locali. Al progetto sta lavorando l'assessore al Verde Chiara Gallani, che ha rimarcato più volte l'intenzione di valorizzare al meglio le peculiarità di ogni parco in questa Fase 2. Dopo il via libera della giunta il Comune pubblicherà un avviso pubblico di manifestazione d'interesse a cui verrà allegato l'elenco delle aree disponibili. Saltata quasi interamente la primavera, Padova adesso vuol godersi al meglio la stagione estiva. Soprattutto all'aria aperta. L'unico modo per far sì che il bicchiere dei baristi torni mezzo pieno.

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

