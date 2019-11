CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOPADOVA Il Bacchiglione torna a minacciare la città. Le forti piogge in montagna dei giorni scorsi hanno provocato un innalzamento dei fiumi da monte verso valle. Ieri mattina il colmo della piena del Bacchiglione è passato a Vicenza senza conseguenze ed è transitata per Padova nel tardo pomeriggio. Ieri mattina alle 7 il Bacchiglione alla stazione di Padova Voltabarozzo ha raggiunto quota 10,79 metri, salendo di due metri nell'arco di otto ore. Fortunatamente anche nelle aree più a rischio, in primis la Paltana, l'acqua seppur...