LO SCENARIOPADOVA Gli operai al lavoro per installare le nuove barriere, i commercianti affacciati con lo sguardo perplesso, i residenti divisi tra favorevoli e preoccupati. Corso Milano, giorno cinque. Da lunedì sono comparse le strisce che indicano le due nuove piste ciclabili, ora il cantiere è ancora aperto e c'è già un grande cambiamento: non è più possibile parcheggiare davanti a bar e negozi. «Lo spazio per la sosta non c'è più. Se vuole trovare posto, deve andare alla Prandina» spiega un barista all'automobilista che sbuffa....