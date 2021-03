Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOPADOVA Entro l'8 di aprile tutti gli ottantenni della provincia di Padova riceveranno il vaccino. L'Uls 6 Euganea ha inviato le lettere di convocazione venerdì scorso. Si inizia questa settimana, dove si conta di fare il 95 per cento delle iniezioni. Con una coda del 10 per cento la prossima settimana. Non ci saranno pause, né il sabato Santo né a Pasqua.C'è da fare ma se non altro ben venga. Soprattutto per quei ragazzi nati...