LO SCENARIO

PADOVA Didattica a distanza un giorno a settimana. I presidi sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli e questo tipo di organizzazione coinvolgerà quasi tutte le scuole superiori padovane. La turnazione nelle aule è ritenuta l'unica risposta possibile alla carenza di spazi. Una singola classe, così, farà lezione da casa una volta alla settimana. In provincia di Padova gli istituti superiori statali sono una trentina e questa organizzazione riguarderà la stragrande maggioranza.

I NUMERI

In tutto il territorio padovano si contano 103 scuole statali, dalle materne alle superiori, a cui si sommano decine di istituti paritari. Negli ultimi mesi ogni edificio è stato studiato nel dettaglio per verificare la capienza e consentire di rispettive le direttive sul distanziamento sociale emanate dal governo. Asili, elementari e medie hanno risolto la maggior parte dei problemi grazie agli interventi dei Comuni che hanno potuto reperire biblioteche, sale civiche e spazi parrocchiali destinandole alle lezioni. È ben più complessa invece la situazione alle scuole superiori visto che gli stabili sono di proprietà della Provincia e il patrimonio di edifici liberi è ridotto all'osso. Per questo motivo quasi tutti gli istituti saranno costretti a prevedere turnazioni tra le varie classi con un giorno settimanale di didattica a distanza.

Il provveditore Roberto Natale sta seguendo la situazione con grande attenzione: il contatto con i dirigenti scolastici è costante, così come quello con il prefetto. La didattica a distanza sarà utilizzata fino a quando permarrà lo stato d'emergenza decretato dal governo. La scadenza è fissata per il 15 ottobre ma è possibile prorogarla come già avvenuto. Intanto, in ogni caso, non tutti gli edifici sono già pronti. Operai provinciali e comunali sono al lavoro in molti plessi scolastici per abbattere pareti e creare altri spazi.

I DOCENTI

In Veneto le scuole ripartiranno lunedì 14 settembre. L'istituto comprensivo di Lozzo Atestino (che comprende il Comune di Vo') anticiperà al 7 settembre ma solo l'avvio della scuola dell'infanzia. I docenti che attendono il suono della prima campanella sono 8.617 ai quali potranno aggiungersi i cosiddetti supplenti Covid: le scuole avranno a disposizione un budget per assumere docenti temporanei integrando così il proprio organico per garantire la didattica in presenza. È probabile che alcuni insegnanti di ruolo chiedano di essere inseriti nella categoria dei docenti fragili che faranno lezione solo da casa. Non esiste ancora un numero totale definitivo perché ogni preside gestisce queste richieste autonomamente e non c'è un coordinamento generale, ma intanto la procedura è chiara. Chi ha patologie pregresse che sconsigliano la didattica in aula sarà visitato da un medico competente che stabilirà poi le condizioni in cui l'insegnante potrà lavorare.

I SEGGI

Il consigliere di opposizione Ubaldo Lonardi, intanto, ha scritto una lettera al prefetto Renato Franceschelli chiedendo se ci sono alternative alla chiusura di molte scuole per le elezioni Regionali del 20 e 21 settembre. «Penso alle ex sedi di quartiere e altri uffici comunali sparsi nel territorio, alle sedi della Provincia di Padova semivuote, alle sedi della Camera di Commercio e della Fiera, alle sedi di associazioni di categoria, ai patronati parrocchiali. Possibilità ce ne sono moltissime. Se in due anni siamo stati capaci di demolire e ricostruire il Ponte Morandi, in 20 giorni non credo sia impossibile cambiare l'indirizzo del seggio elettorale ed evitare un nuovo ingiustificato ed incomprensibile stop alle attività didattiche appena faticosamente ripartite».

Gabriele Pipia

