LO SCENARIOPADOVA Dal pastificio artigianale alla gastronomia più ricercata, dagli aperitivi in pescheria alle collezioni di nicchia della profumeria. Sotto il Salone, nel cuore di Padova, c'è il mercato coperto più antico d'Europa. Un luogo senza tempo, proprio come gli affitti pagati da chi lo popola. I gestori di banchi e negozi, infatti, versano al Comune canoni spesso fuori mercato, decisamente più bassi rispetto a quelli dei loro colleghi in centro storico. Le attività più piccole sono i banchi alimentari di 8 metri quadri che...