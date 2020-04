LO SCENARIO

PADOVA Da martedì, dunque, si potrà andare in libreria, in cartoleria, o a comprare scarpe e vestiti per i bambini.

Per il commercio padovano significa che si alzeranno le serrande di circa 450 attività, tra città e provincia, delle quali 155 nel capoluogo. Per quanto riguarda le attività produttive, la Camera di Commercio ha elaborato i dati di quelle che riapriranno: saranno circa 1.700, nei settori della silvicoltura, della lavorazione del legno, della manutenzione dei boschi e della realizzazione di componenti per i pc. Si tratta di circa il 3% delle 59mila che hanno continuato a lavorare, a fronte delle 57mila che sono rimaste inattive.

TEST

Una ripresa col contagocce, dunque, ma che comunque rappresenterà per le categorie un valido test per appurare se ci siano le condizioni in tempi brevi per una riapertura su larga scala e in particolare per valutare se i cittadini abbiano intenzione di uscire di casa e riprendere a fare acquisti che non siano esclusivamente generi alimentari o farmaci, sottostando alla prescrizione di indossare guanti e mascherine e mettendo in preventivo di rimanere in coda anche per comprare una matita.

L'ultimo decreto ministeriale, infatti, per quanto riguarda il nostro territorio, autorizza alla vendita i seguenti negozi: 213 cartolerie (64 in città), 112 librerie (62 all'ombra del Santo, di cui 6 specializzate nei volumi usati), 106 attività specializzate nell'abbigliamento per i bimbi (23 a Padova), a cui va aggiunta un'altra decina di botteghe riservate alle calzature dei più piccoli. «Martedì - ha spiegato il prefetto Renato Franceschelli - faremo una verifica ma mi pare che per quanto riguarda Padova si tratti di numeri piuttosto contenuti».

CATEGORIE

I rappresentanti delle categorie economiche, però, di fronte a questo iniziale segnale di apertura, confermano le preoccupazioni sul futuro del commercio. «Un mese di chiusura - sottolinea Massimiliano Pellizzari, presidente dell'associazione commercianti del centro - ha avuto effetti disastrosi sui bilanci dei negozianti, anche perché nel 90% dei casi i proprietari degli immobili non hanno fatto sconti sugli affitti. Il pericolo è che poi ci siano tanti colleghi costretti a chiudere definitivamente, perché impossibilitati a pagare le bollette. Ogni giorno ricevo le chiamate di almeno tre baristi in lacrime. Certo, martedì ci sarà una boccata d'ossigeno per alcune attività, ma la situazione resta difficilissima».

REGOLE

«Sono contento per chi riparte - ha aggiunto Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto e Ascom - ma siamo di fronte a una soluzione tutto sommato di poco conto. Serviva ben altro, cioè maggiori aperture sulla base di regole ferree da rispettare, come in Austria e in Spagna. Per negozi e attività economiche altri 15 giorni di stop saranno devastanti e il rischio è la morte economica. A questo punto credo sia indispensabile che noi stessi poniamo delle regole ferree, da rispettare per riaprire. La serrande alzate di martedì rappresentano una goccia nell'oceano».

Dello stesso pensiero è pure Maurizio Francescon, direttore di Confesercenti: «Quando sento che qualcuno apre - ha osservato - mi si allarga il cuore. Però non è questa la maniera giusta. Mi chiedo: quali sono le priorità? La gente ha paura e secondo me resterà a casa. È relativamente importante che riaprano in pochi, meglio sarebbe stato che la possibilità fosse stata data a tutti, con il massimo livello di sicurezza per i clienti».

IMPATTO

Roberto Boscoletto, presidente di Confartigianato Imprese, aggiunge: «La salute è la priorità, ma dobbiamo gestire l'impatto economico e sociale. Sono 14mila le nostre imprese pronte a fare la loro parte, riprendendo a lavorare in sicurezza. L'autorizzazione dei nuovi codici introdotta dal decreto del 10 aprile, che apre a sole 831 imprese artigiane padovane, non basta, con la proroga al 3 maggio del lockdown, il 60% circa delle aziende artigiane resta fermo e rischia di non ripartire più. Per questo ci attendiamo nei prossimi giorni ulteriori interventi».

NUMERI

«Dal 14 aprile potranno ripartire alcune attività, una quindicina - continua Boscoletto - Per l'artigianato padovano in numeri significa: 831 nuove aperture (un 3,7% rispetto al totale artigianato) che si sommano alle 9.993 già abilitate dai precedenti decreti (+8,3% di aperte) che porta a 10.824 il numero totale di attività autorizzate a lavorare (arrivando al 43% di aperte su quelle artigiane in provincia). Il settore più interessato è quello dell'edilizia e della manutenzione del verde, con 1247 aperture, seguito dal legno con 503 nuove aperture e dalla metalmeccanica +716. Questa mini ripartenza coinvolge circa 2000 addetti che si sommano a quelli già autorizzati a lavorare portando la platea a 29.182 persone tra dipendenti, titolari soci e collaboratori (+7,1%)».

Nicoletta Cozza

