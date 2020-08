LO SCENARIO

PADOVA Ci siamo. Stiamo per affacciarci alla settimana della ripresa della routine quotidiana dopo le vacanze estive, mentre regnano l'incertezza e la preoccupazione. Ancora non è sciolto il nodo dei trasporti con la Provincia che attende le direttive dal governo per capire come gestire il grande afflusso atteso con l'apertura delle scuole il 14 settembre. Intanto ieri il conto dei nuovi positivi è stato un po' più basso dei giorni scorsi: 11 casi per un totale di 328 contagiati in città e provincia. I pazienti non critici ricoverati in Azienda ospedaliera sono saliti da sei a sette mentre restano stabili i due ricoverati in terapia intensiva. Schizza il dato delle persone in isolamento domiciliare: sono 1456 in tutta la provincia, di cui sette con sintomi.

Già diversi studenti nei prossimi giorni rientreranno in classe per sostenere gli esami di riparazione. A cominciare a pieno regime saranno i nidi e le scuole materne comunali, che riaprono le porte martedì 1 settembre. E in questo caso si muoveranno 1700 bambini con i genitori. Ottocento diretti a dieci scuole dell'infanzia e 900 si smisteranno tra i 18 nidi con gli stessi orari dell'anno scorso: ingresso dalle 7.30 e uscita alle 16. Non solo. Nelle prime due settimane di settembre si terranno anche i test di ingresso universitari, tutti concentrati nei padiglioni della Fiera dove gli spazi ampi permetteranno di gestire meglio l'afflusso di aspiranti studenti. Nel complesso sono più di 10 mila i giovani che si cimenteranno nelle prove, mascherina e gel igienizzante a portata di mano.

I problemi sul fronte scolastico, tuttavia, non si esauriranno con il rientro degli studenti a scuola e ci sono genitori che già si mettono ai ripari nel caso in cui gli istituti chiudano di nuovo e si debba ricorrere nuovamente alla didattica a distanza. «Dobbiamo rimboccarci le maniche, il diritto allo studio dei nostri figli non può venire meno dice Laura Magro, mamma di tre bambini Sto proponendo ad altre mamme di fare lezione ai nostri figli a turno: il martedì io spiego geografia e storia, il mercoledì un'altra mamma matematica, il giovedì un papà italiano e così via. In questo modo ci si aiuta, alleggerendo un po' il peso della situazione per tutti». L'idea è nata dopo aver visto come è stata gestita la didattica durante la quarantena: «Mio figlio in terza elementare ha fatto pochissime ore di spiegazione, quasi solamente esercizi. Un po' meglio è andata per gli altri due che sono alle medie racconta Magro Dipendeva molto dai singoli docenti, alcuni si sono davvero fatti in quattro, altri meno. Certo che un bambino delle elementari non sa gestire lo studio come fa un liceale, dare solo esercizi non lo aiuta a imparare e io mi sono trovata in difficoltà. Tre figli in classi diverse, non riuscivo ad aiutarli in tutte le materie». Ma l'unione fa la forza. Magro ne ha parlato con le mamme degli istituti Bertolin e Albinoni di Tencarola e anche sul Cantiere delle donne, pagina Facebook che raccoglie donne da tutto il Veneto e che durante il lockdown ha visto diverse professioniste mettere le proprie competenze al servizio delle famiglie per districarsi nella ragnatela di provvedimenti. «Diverse mamme si sono dimostrate interessate, basterà fare un calendario con le proprie disponibilità. Dobbiamo farci trovare preparati questa volta».

Intanto i docenti e i collaboratori scolastici continuano a sottoporsi a test sierologico. Lunedì era il primo giorno utile per farlo e si sono presentati in poco meno di 400 dei quali dieci sono risultati positivi. I test si possono fare presso lo studio del proprio medico di base o in una delle cinque sedi distrettuali dell'Ulss 6 Euganea, per le quali è necessaria la prenotazione che si può fare tramite il sito dell'azienda sanitaria oppure telefonando al numero 0497445983. Tra i vacanzieri di ritorno sottoposti a tampone, invece, 21 infetti venivano dalla Sardegna mentre dall'estero sono tornati positivi in 44. Per loro basta presentarsi in una delle sedi distrettuali dell'Ulss, senza la necessità di prenotarsi.

