LO SCENARIO

PADOVA Aspetterà, ma non troppo. Il sindaco Giordani esce dalla videoconferenza con il governatore Zaia rafforzando ancor di più la propria convinzione: «I dati sono molto preoccupanti, qui servono misure rigide». La volontà è quella di attendere eventuali decisioni che dovrebbero prendere oggi il governo e la Regione. Ma l'intenzione, in caso di assenza di provvedimenti presi a Roma e Venezia, è quella di varare comunque una nuova stretta. Domani è in programma un importante Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in cui saranno valutate con il prefetto e con i vertici delle forze dell'ordine nuove limitazioni da introdurre nel weekend soprattutto per le aree pedonali del centro storico. Alcune ipotesi: accessi a numero chiuso sotto il Salone, senso unico per le passeggiate in via Roma, maggiori controlli anti-assembramento al mercato di Prato della Valle.

IL VERTICE

Ieri pomeriggio Giordani si è collegato in videoconferenza per un confronto urgente con il presidente Zaia e con i colleghi sindaci degli altri Comuni capoluogo. Le foto degli assembramenti in centro hanno colpito tutti e il governatore ha chiesto ai sindaci di esprimere un parere sulle nuove misure da prendere. Giordani si è dichiarato favorevole ad intervenire nuovamente sulle medie e grandi strutture di vendita, tenendo aperta ogni ipotesi anche sulle limitazioni in centro storico pur sottolineando che certe misure provocherebbero anche critiche e malumori soprattutto tra gli esercenti. Chi si aspettava che i sindaci uscissero dal confronto con le decisioni già prese, però, è rimasto deluso. Ogni discorso è rinviato ad oggi.

Da Padova ci si aspetta che Zaia vari il divieto di spostamento tra Comuni nel weekend, proprio per evitare che un grande ammassamento di persone in arrivo in tutta la provincia si riversi nel Liston e nelle piazze. Al tempo stesso il sindaco attende anche novità da Roma, visto che pure il premier Conte sta studiando nuove misure per evitare che nel prossimo weekend la corsa ai regali porti ad una situazione fuori controllo. Se però queste decisioni non arriveranno, ecco che mercoledì la riunione operativa con il prefetto potrebbe comunque portare a importanti decisioni. Ai mercati e Sotto il Salone potrebbero essere rinforzati i controlli, come era stato la scorsa primavera prima del lockdown totale. In via Roma si potrebbe pensare ad un senso unico per evitare di avere due masse di persone che camminando si sfiorano ogni secondo. Più difficile immaginare variazioni all'attuale sistema della Ztl: la possibilità di entrare liberamente in centro storico esibendo poi lo scontrino di un acquisto è stata usata da pochissimi padovani.

LE PRIORITÁ

«Quello che è sicuro è che la salute deve venire prima di tutto - è la posizione di Giordani - L'afflusso importante di cittadini anche da altri comuni nelle città capoluogo è un dato di fatto ed è questione di buon senso e di salute pubblica provare a contenerlo con nuove restrizioni dato che gli appelli non sono bastati e le attuali condizioni non ci consentono di impedire che ciò avvenga nonostante il grande dispiegamento di forze che tutti i sindaci stanno mettendo in campo. Sono pronto a sostenere ogni misura sarà decisa dalla Regione per tutelare la salute pubblica, anche se dovessero essere misure rigide. Da imprenditore - prosegue - sono perfettamente consapevole della valenza del lavoro e dell'economia ma altrettanto consapevole che ulteriori sacrifici oggi, oltre in primo luogo necessari a salvare vite umane, potrebbero essere l'unica strada. Nessuna polemica quindi qualunque sarà la scelta del Governo e del Presidente della Regione. A mio avviso la via di misure omogenee su scala regionale è quella più adeguata e la base da cui partire, una volta che le scelte saranno definite e comunicate mi riservo anche di intervenire se necessario con scelte specifiche». Le prossime 48 ore saranno decisive.

Gabriele Pipia

