PADOVA Cure in tutta sicurezza. Sono quelle offerte dall'Istituto oncologico veneto. Che invita gli assistiti a non tirarsi indietro. Perché i tumori spesso si battono sul tempo. «I lavori di ristrutturazione della zona sud, dove c'è oggi l'entrata del triage al Busonera si concluderanno intorno al 15 dicembre dichiara il direttore generale dello Iov, Giorgio Roberti - Come promesso abbiamo esteso l'orario del triage. Dal lunedi al venerdì dalle 6,30 alle 20. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 18. Un controllo ancora più serrato per proteggere i nostri pazienti e far sì che si possa accedere alla struttura senza particolari problemi». «Continuiamo poi a mantenere le misure messe in atto fin dall'inizio della pandemia, che vanno dalle limitazioni agli ingressi al comportamento dei singoli. Sono garantite le prestazioni oncologiche sia per quanto riguarda le diagnosi, che le cure e i controlli. Invito i pazienti a continuare ad accedere alla struttura, o in presenza o per via telematica, perché è fondamentale che non ci siano ritardi nelle diagnosi o nelle effettuazione delle cure».

E un miglioramento logistico è all'orizzonte. «Siamo passati dalla tenda della protezione civile, che abbiamo dismesso indicativamente a settembre, a una struttura prefabbricata. Ora stiamo concludendo i lavori per una ristrutturazione di una camera calda per l'arrivo delle ambulanze e la possibilità di portare il paziente direttamente all'interno dell'ospedale. E sarà predisposto inoltre un accesso specifico nei locali ristrutturati per il triage». Covid o non Covid, l'attività continua. «E noi siamo qui per garantire la continuità di cura ai pazienti sottolinea Roberti - E' importante che ci siano le diagnosi precoci per poter intercettare eventuali problemi e erogare le cure del caso. Noi invitiamo a contattare l'Istituto con serenità. Siamo tranquilli, abbiamo la situazione sotto controllo e ogni misura messa in atto è a tutela dei pazienti». L'accesso alla struttura è governato: lo conferma anche il direttore sanitario, Mariagiuseppina Bonavina.

«Allo Iov si accede solo attraverso il triage, 15 minuti prima dell'orario della prestazione. Rimane ovviamente in vigore l'obbligo della mascherina, l'igiene delle mani, il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e la permanenza al minino in spazi ristretti. Gli accessi ai reparti di degenza - evidenzia Bonavina - sono tenuti sotto controllo, con la finalità di dare garanzie agli utenti. Abbiamo anche un monitoraggio attento nella gestione dei tamponi. Tutti i nostri pazienti accedono alla nostra struttura per ricovero con un tampone che viene effettuato almeno 24 o 48 ore prima dell'accesso. Il nostro personale è monitorato ogni 20 giorni, fatto salvo le situazioni particolari riconducibili a contatti stretti».

«Per tranquillità di tutti, il nostro personale è stato invitato a condividere con lo Iov anche contatti stretti che potrebbero verificarsi al di fuori della struttura. Ciò ci ha consentito di governare bene la situazione, tanto che ad oggi abbiamo otto casi di positività nella sede di Castelfranco Veneto e altri otto casi di positività nella sede di Padova su un totale di 1.200 dipendenti. Si tratta di casi a macchia di leopardo, che non danno adito a pensare alla presenza di focolai all'interno dell'ospedale». Nella prima ondata sono state sospese le attività legate all'ambulatorio di dermatologia dei melanomi e delle patologie cutanee, rinviate circa 600 prestazioni, tutte recuperate entro il mese di agosto di quest'anno. Questa volta l'unica attività sospesa è stata quella libera professionale. «Abbiamo avuto qualche paziente che, per paura, ha rinunciato ad una prestazione ma si tratta di casi sporadici», conclude Bonavina.

Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

