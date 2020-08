Chi sosterrà la lista Giordani alle prossime elezioni regionali? L'interrogativo è lecito e la risposta non è affatto scontata. All'interno della civica espressione del sindaco, infatti, le sensibilità sono piuttosto diverse.

Il capogruppo Carlo Pasqualetto, per esempio, ha un'estrazione di centrodestra. Luigi Tarzia, invece, non ha mai nascosto una certa idiosincrasia nei confronti di tutta l'area che fa riferimento ad Arturo Lorenzoni. Proprio per questo, per trovare una linea comune, la settimana scorsa si sono trovati attorno ad un tavolo l'assessore allo Sport Diego Bonavina, lo stesso Pasqualetto, Simone Pillitteri ed Enrico Fiorentin. Alla fine si è trovata una linea comune: si sostiene tutti Lorenzoni. Una linea che, però, al suo interno, contiene molti distinguo. Pasqualetto, per esempio, ha spiegato che personalmente s' impegnerà a sostenere l'ex vicesindaco ma che, molto difficilmente, riuscirà a convincere il suo elettorato a mettere una croce sopra il nome del leader arancione. Elettorato che, di fatto, è tutto schierato con Zaia. Tarzia, invece, ha detto che, alla fine, voterà per il centrosinistra, ma non ha nascosto tutte le sue riserve rispetto alla scelta di candidare Lorenzoni come governatore. Pilliteri, Fiorentin e Bonavina, infine, si sono impegnati a sostenere senza troppi distinguono la corsa dell'ex vicesindaco alla poltrona più alta di palazzo Balbi.

Al.Rod.

