PADOVA Ci sono due aspetti da considerare quando si parla di cementificazione in città. Il primo è l'impatto che avrà un fuori quota come il nuovo policlinico a Padova est. Perchè la dotazione di metri quadri, 52 ettari, ovvero 520mila metri quadrati, è possibile al di fuori di qualsiasi piano regolatore vista la tipologia dell'opera. Ma è anche vero che a Padova est nascerà una città ospedaliera e universitaria. E quei metri saranno sottratti a un piano che se fosse stato sotto l'ègida del Comune sarebbe comunque stato meno pesante. L'altro aspetto è la cura dei famosi cunei verdi che sembra totalmente sparita dai radar. Dalla Sacra Famiglia alla Madonna Pellegrina, ogni spazio verde viene sistematicamente eroso da nuovi edifici o dalle villette a schiera. Oppure si fanno palazzoni da sedici appartamenti al posto della villetta messa in vendita.

Nel capitolo La città che si rigenera delle linee strategiche di mandato della Giunta Giordani si scrive: Padova è sesta tra le città italiane per superfici cementificate, ai primissimi posti nelle classifiche dell'inquinamento atmosferico, seconda per rischio di morte da calore, mentre permane costante un elevato rischio idraulico per larga parte dei suoi quartieri.

«La causa spiega Sergio Lironi, Presidente onorario di Legambiente - viene identificata nel consumo di suolo. Incomprensibilmente l'amministrazione ha deciso di non accettare il limite relativo al consumo di suolo di 392mila metri quadrati stabilito dalla Giunta Regionale il 15 maggio 2018, richiedendo di elevarne il valore a 2,6 milioni, cosa che la Regione ha accettato il 29 aprile 2019».

«Il consiglio comunale ha recepito nel gennaio 2020 una revisione del limite nei documenti relativi al Piano di assetto territoriale (Pat) che è stato approvato in via definitiva dal consiglio comunale il 28 luglio. Tuttavia per rendere efficaci le nuove disposizioni - sostiene Lironi va con urgenza rivista anche la cartografia del Piano degli interventi, di fatto il vecchio prg, eliminando 2,2 milioni di mq dei 4,8 milioni di superficie residua edificabile, nonché una consistente parte dei 2,6 milioni di mq concessi dalla Regione. Va infatti ricordato che la legge 14/2017 consente di estendere gli ambiti di urbanizzazione solo avendo in alternativa prioritariamente verificato le possibilità di riqualificazione del tessuto insediato esistente e che nel territorio comunale di Padova vi sono già 2 milioni di mq di aree interessate da piani urbanistici attuativi (Pua) già approvati, in fase esecutiva o di prossima esecuzione».

A settembre verrà ufficialmente conferito all'architetto Stefano Boeri l'incarico per l'elaborazione del nuovo Piano degli Interventi. Legambiente chiede che nella convenzione d'incarico siano specificate con chiarezza le priorità d'intervento come riconversione ecologica della città, forestazione e agricoltura urbana, le modalità atte a garantire, in tutte le fasi di elaborazione del piano, la partecipazione dei cittadini e delle associazioni, tra le quali la creazione di un primo embrione di Urban Center.

A Stefano Boeri potrebbe essere anche chiesto di predisporre per alcune realtà urbane particolarmente significative dei veri e propri Master Plan: ad esempio al Quadrante nord-est dove si localizzerà il nuovo polo ospedaliero, all'Arcella, la Soft City tra la stazione e la Stanga.

Sulla base di un accurato censimento delle aree e degli immobili dismessi, censimento che risulta già effettuato, ma non ancora reso pubblico, vanno perimetrate - conclude Lironi - le aree destinate a recupero urbano. Ciò peraltro consentirebbe di porre un freno al dilagare di supermercati e centri commerciali».

