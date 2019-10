Liquidazione della Zip: scontro nella maggioranza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DISCUSSIONEPADOVA Sulla messa in liquidazione della Zip, Giordani apre alla proposta di Provincia e Camera di Commercio. Ma nella maggioranza scoppiano i malumori di Coalizione Civica. Seppure tra mille distinguo, infatti, ieri il sindaco non ha per nulla escluso l'idea del numero uno di palazzo Santo Stefano Fabio Bui e dal presidente dell'ente camerale Antonio Santocono, ovvero mettere in liquidazione il consorzio che gestisce la zona industriale in quanto avrebbe terminato la sua mission. «I richiami che sono giunti dai vertici delle...