LINEA DURA

PADOVA La Regione chiude per cinque giorni il 100percento all'angolo tra piazza Dei Signori e via Dante. Il provvedimento era atteso dall'11 maggio. Erano i giorni in cui i bar potevano servire solamente cibo e bevande per asporto. Pare che il titolare del 100percento non abbia fatto nulla per evitare gli assembramenti davanti al suo locale. Da qui l'intervento dei vigili urbani e una multa da 400 euro. Non solo. Il verbale, come da prassi, è stato nviato alla Regione che poteva decidere di far scattare la chiusura del bar fino ad un massimo di 30 giorni. Ieri, così, da Venezia è arrivata l'ordinanza che intima al 100percento di abbassare le saracinesche per cinque giorni consecutivi a patire da ieri pomeriggio. E, per verificare l'osservanza del provvedimento, verso le 16 la Polizia locale ha effettuato un controllo davanti al bar che aveva effettivamente le serrande abbassate. Il 100percento era finito nuovamente alla ribalta delle cronache lunedì 18 maggio, primo giorno di riapertura, quando decine e decine di ragazzi, molti dei quali senza mascherina, si sono ammassati sotto il portico, incuranti di ogni distanziamento sociale. Gli agenti non hanno potuto fare altro che elevare un altro verbale nei confronti del gestore.

IL PIANO

«Proprio per evitare episodi di questo tipo ha spiegato l'assessore al Commercio Antonio Bressa stiamo lavorando a un piano che prevede, oltre all'estensione dei plateatici in tutta piazza Dei Signori, il posizionamento di sedie e tavolini anche in buona parte di piazza Delle Erbe e di piazza Dei Frutti. In questo modo i bar che già potevano contare su un plateatico potranno allargasi, mentre altri locali potranno fare il loro esordio nelle piazze». «Moltiplicando i posti a sedere ha detto l'esponente del Partito democratico si spera che diminuiscano i capannelli di ragazzi che consumano lo spritz in piedi fuori dei vari locali». In questi giorni Bressa sta lavorando a un piano che prevede la concessione, nel comparto piazze, di plateatici anche ai locali che si trovano Sotto Il Salone. «In piazza Delle Erbe ha detto l'assessore la vera novità riguarda il Pastasutta che si trova Sotto il Salone e che avrà la possibilità di piazzare sedie e tavolini nell'area che guarda verso palazzo Delle Debite. Qui i clienti, anche a pranzo, potranno gustare un piatto di pasta. Gli altri locali che hanno già a disposizione il plateatico, invece, potranno contare su uno spazio maggiore».

Passando a piazza Dei Frutti, potranno sfruttare uno spazio in piazza (ma solo al pomeriggio, dopo la fine del mercato), anche altri due locali di Sotto il Salone, ovvero il bar da Berto e il wine bar Chez Ugo. Su nuovi spazi potranno contare anche la Gineria e All'ombra in piazza di via Pietro d'Abano. Anche gli altri locali che già hanno a disposizione un plateatico potranno contare su spazi decisamente più generosi. Non solo centro storico. Buone notizie, sul fronte dei pubblici esercizi, arrivano anche dall'Arcella. La settimana scorsa, infatti, dopo le polemiche sugli assembramenti davanti al loro locale, avevano deciso di abbassare le serrande a tempo indeterminato anche i gestori del Gasoline di via Fornace Morandi. Ora, però, sono tornati sui loro passi. «Cercando nel buonsenso una via d'uscita, Gasoline Padova riapre i battenti hanno annunciato sulla loro pagina Facebook - non credendo in una ristorazione sorvegliante e sorvegliata ma in un sistema con un servizio basato su rispetto, uguaglianza e libertà di espressione, ci affidiamo a voi, sperando di non pentirci e richiudere aspettando tempi migliori. Adottiamo l'orario ridotto 1824. A disposizione ci sono 20 tavoli interni e 10 esterni». «L'annuncio mi fa molto piacere ha concluso Bressa - la decisione di servire solo al tavolo, come era stato suggerito, si è rivelata vincente».

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA