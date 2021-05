Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPADOVA Fino a domenica i posti sono esauriti, ma sono ancora a disposizione 55mila appuntamenti prenotabili da lunedì 10 al 23 maggio. Prosegue la campagna vaccinale dell'Ulss 6 Euganea e dell'Azienda ospedaliera, con oltre 340mila dosi somministrate sul territorio padovano finora. In questa fase vengono vaccinati gli over 60, over 70, disabili ex Legge 104 e vulnerabili (dai 16 anni in su), oltre che i loro familiari, conviventi...