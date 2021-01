IN PROVINCIA

CAMPOSAMPIERO La nuova ordinanza regionale che prevede il rientro in presenza degli studenti solo a febbraio lascia l'amaro in bocca alla dirigente scolastica dell'istituto Newton-Pertini di Camposampiero, Chiara Tonello: «Pur comprendendo le motivazioni epidemiologiche - afferma la preside dell'istituto secondario che conta oltre duemila studenti - onestamente dispiace che i nostri ragazzi non possano tornare in classe. Avere la metà degli studenti in presenza e l'altra a distanza sembrava davvero una soluzione che potesse per così dire quadrare il cerchio. Al di là della nostra amarezza, accettiamo la nuova disposizione e cercheremo di proseguire nel miglior modo possibile l'anno scolastico. Noi dirigenti siamo pur sempre servitori dello Stato».

IL PIANO

Il rimpianto per la dirigenza scolastica del NewtonPertini è alimentato dal fatto che già lo scorso 30 dicembre l'istituto aveva predisposto un piano per il ritorno dei ragazzi a scuola. Tutto era stato pianificato: scaglionamento degli ingressi, fermate dei mezzi rimodulate e suddivise in due aree distinte. Il parcheggio di vicolo Paganini (già riservato ai pullman) sarebbe stato destinato in via esclusiva ai mezzi di Busitalia sia per lo scarico che per il carico degli studenti. Il parcheggio di via Torresan (antistante Jal Mercatone), sarebbe stato destinato esclusivamente ai mezzi di Bonaventura. Le modalità di discesa dai mezzi sarebbero state organizzate dagli autisti in modo tale che da ogni pullman gli studenti potessero scendere solo quando erano già defluiti quelli del mezzo precedente. Nel piano elaborato dal Pertini sarebbero comunque state garantite la didattica in presenza per gli alunni con disabilità certificata, che avrebbero potuto svolgere tutte le lezioni in aula con il docente curricolare e il docente di sostegno. Un piano che per ora resta congelato: se ne riparlerà a febbraio, anche se bisognerà capire quanto sarà la percentuale di alunni coinvolti tra un mese per le lezioni in presenza.

L'ORDINANZA

Pronta ad entrare in vigore giovedì, slitterà invece a febbraio anche l'ordinanza urgente emessa ieri dal sindaco di Cittadella Luca Pierobon dopo essersi incontrato con i quattro dirigenti dei cinque istituti superiori di Cittadella che contano in totale 3.800 studenti. Un provvedimento finalizzato a rendere più sicuri i momenti critici che possono essere fonte di contagio, ossia l'arrivo e la partenza degli studenti dalle fermate degli autobus scolastici, e lo stazionamento negli spazi antistanti gli istituti.

«Abbiamo studiato con i dirigenti dei nuovi spazi di sosta dei pullman scolastici così da non creare assembramenti - ha spiega ieri mattina in conferenza il primo cittadino prima di conoscere la decisione di Zaia - Inoltre c'è stata la disponibilità ad anticipare l'apertura degli istituti. Impossibile, per i troppi problemi, l'ingresso scaglionato alle 8 e alle 10. Aumentando i punti delle fermate, distanziando quindi gli studenti, c'è comunque poi il ritrovo nei vari ingressi degli istituti e quindi ci sono potenziali assembramenti prima di entrare in classe. L'ordinanza va ad evitare proprio questo».

Il documento prevede che gli studenti seguano il percorso più breve per raggiungere l'ingresso alla scuola assegnato e poi, salvo necessità, dispone il divieto di stazionamento dalle 7 alle 16, in tutta una serie di vie ed aree attorno alle sedi scolastiche e anche in centro storico e lungo le rive, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 16. Insomma, una volta raggiunta la scuola, si dovrà entrare e terminate le lezioni andare verso la fermata prestabilita. Questo fino al termine dell'emergenza sanitaria.

La sanzione, convertibile in lavori di pubblica utilità, è di 150 euro. «Sanzioni - sottolinea il sindaco - che spero non ci siano. La Polizia locale e i dirigenti informeranno gli studenti che devono comprendere che la misura serve per la loro ed altrui salute. Continueranno anche i controlli sulla capienza dei mezzi di trasporto». Anche per questo se ne riparla tra poco meno di un mese. Curva dei contagi permettendo.

Michelangelo Cecchetto

Luca Marin

