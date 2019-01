Lezioni di prova in palestra per rubare negli spogliatoi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CRIMINALITÀPADOVA Andava a fare le giornate di prova gratuite nelle palestre della città, ma il suo obiettivo non era (solo) quello di fare muscoli e tenere a bada la pancetta dopo i bagordi del Natale, ma quello di depredare gli armadietti degli spogliatoi. Dopo un paio di colpi, però, i carabinieri della stazione di Prato della Valle del luogotenente Giancarlo Merli sono riusciti a scoprirlo e a denunciarlo. Protagonista della vicenda è un ladro palestrato: M.P.B., 42enne bolognese con la passione per pesi e fitness, ma anche per i...