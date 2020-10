Buone notizie dalla scuola elementare Sartori Borotto di Este: tutti tamponi negativi per la classe e le maestre messe in quarantena dopo che un alunno era risultato positivo al Covid-19. I circa 15 alunni resteranno in isolamento fino a giovedì prossimo. Prima di rientrare a scuola dovranno sottoporsi a un secondo tampone. Le insegnanti, invece, sono rientrate in servizio e attiveranno la didattica a distanza per la classe in quarantena utilizzando la piattaforma Microsoft Teams, come nei mesi di lockdown.

Da ieri due classi sono in quarantena anche all'istituto comprensivo di Cadoneghe, una alla scuola media Don Milani e una alla primaria Boschetti Alberti. Sono quelle frequentate da due fratellini residenti a Cadoneghe che sono risultati positivi al test molecolare del Coronavirus. In tutto gli studenti in isolamento a casa sono 40. I due fratelli stanno bene e sono asintomatici.

Gli studenti delle due classi si sottoporranno al tampone oggi pomeriggio e dovranno restare in quarantena per 14 giorni, fino al prossimo 8 ottobre. Da ieri per le classi in quarantena è partita la didattica a distanza. Una prassi che sta interessando sempre più scuole: almeno 20 dall'inizio dell'anno.

Per quanto riguarda tutti gli alunni delle altre classi e gli insegnanti della scuola, non è previsto l'esame del tampone né la quarantena in quanto non sono considerati contatti stretti.

