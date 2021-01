L'ISTRUZIONE

PADOVA Quaranta steward di Busitalia per evitare assembramenti alle fermate, 166 nuovi mezzi e 336 corse in più. Il piano è già pronto ma per ora resta nel cassetto. Prefetto, provveditore e azienda di trasporti avevano corso per programmare il rientro in sicurezza delle scuole superiori in vista del 7 gennaio, ma ieri è arrivato l'annuncio di Zaia: «Didattica a distanza fino al 1. febbraio».

Sono soddisfatti presidi, insegnanti e amministratori locali che nelle ultime ore avevano invocato questa scelta guardando con timore ai numeri dei contagi. Scuote la testa invece la maggior parte degli imprenditori del trasporto privato, che non vedevano l'ora di poter tornare a lavorare dando manforte al comparto pubblico.

I NUMERI

In totale in provincia ci sono 38.337 studenti delle scuole superiori suddivisi in 33 istituti. Il 23 dicembre il ministro Speranza aveva annunciato un ritorno in classe a partire dal 7 gennaio per il 50% degli studenti con una capienza dei mezzi pubblici ridotta del 50% per evitare l'effetto-sardine. Il prefetto Franceschelli aveva lavorato così ad un piano che garantisse un trasporto in sicurezza per circa 20 mila studenti pendolari. Quel piano è pronto ma tornerà utile forse a febbraio. Per ora, fino a fine mese, gli oltre 38 mila studenti delle superiori proseguiranno con la didattica a distanza.

LA SODDISFAZIONE

Una decisione, quella di Zaia, che trova d'accordo il sindaco di Padova Sergio Giordani. «La situazione è difficile, anche e soprattutto in Veneto, e gli esperti ci mettono in allerta per una terza ondata. Ai ragazzi dico che è comprensibile ed encomiabile la loro volontà di tornare in classe. Con più prudenza oggi riusciremo presto a centrare questo obiettivo che resta fondamentale».

Sulla stessa linea il presidente della Provincia Fabio Bui. «Sono felice che la mia proposta sia stata accolta. Posticipare il rientro in classe è un atto di responsabilità, considerati i dati sanitari che emergono con evidente chiarezza. Oggi - prosegue Bui - sarebbe inutile e pericoloso riaprire le scuole superiori. Iniziamo, piuttosto, a valutare, coinvolgendo gli organismi scolastici, la proroga dell'anno scolastico a fine giugno».

Bui, poi, allarga il concetto: «Mi appello ancora una volta alla responsabilità dei singoli cittadini a continuare nel rispetto delle note misure anti-contagio e, allo stesso tempo, a tutti i rappresentanti delle forze politiche affinché abbandonino litigiosità e si impegnino nell'unica battaglia da vincere».

I TIMORI

Chi invece scuote la testa è Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato, pensando ad un settore - quello del trasporto privato - che nel Padovano riguarda 57 imprese e oltre 400 autobus. «I privati avevano dato piena disponibilità a supportare Busitalia mettendo a disposizione i propri pezzi - ricorda Boschetto - Io capisco la gravità della situazione sanitaria e la necessità di prendere tutte le precauzioni possibili, ma noi abbiamo bisogno che l'economia funzioni e per funzionare ci vuole lavoro. Le imprese di trasporto sono ferme da marzo e sono in enorme difficoltà. Già è sparito il turismo, questa sarebbe stata una fondamentale boccata d'ossigeno. Invece andiamo avanti così, tra preoccupazioni e casse integrazioni. Ad essere penalizzata è un'intera filiera che va dal gommista al meccanico».

IL DIRETTORE

«La didattica a distanza resta un territorio da esplorare. Può essere integrativa ma non sostitutiva alle lezioni in presenza - commenta il provveditore Roberto Natale - In questo momento, però, la salute è al primo posto. Alle scuole primarie invece non ci sono problemi: si continua a venire regolarmente a scuola». Si riparte giovedì.

Gabriele Pipia

