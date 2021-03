Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LUTTOCARMIGNANO DI BRENTA La comunità dell'Alta è in lutto per la scomparsa nello stesso giorno di marito e moglie. Pasqua Donà, 90 anni, era ricoverata nell'ospedale di Schiavonia a causa del Coronavirus. Il marito Angelo Pinton, 86 anni, era in isolamento domiciliare in quanto positivo al Covid-19. Quando ieri mattina i familiari sono andati ad avvisarlo che la donna con la quale ha condiviso gran parte della sua vita era mancata...