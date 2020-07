LEGNARO

Si fa sempre più critica la situazione in una delle fabbriche più importanti della Saccisica. Confronto acceso ieri mattina all'esterno dell'azienda Arcelormittal di via Fermi. Presenti il sindaco Vincenzo Danieletto e gli organi sindacali che stanno seguendo la vertenza guidati dalla segretaria generale della Fiom Cgil Francesca Re David.

Sono trenta i lavoratori ormai senza lavoro da tempo e che temono per il loro futuro. Chiaro il messaggio del primo cittadino: «Ci sono trenta famiglie che rischiano di non avere uno stipendio, è un momento delicato che mi auguro passi in fretta. Queste famiglie hanno figli piccoli a carico che tra poco tempo riprenderanno le scuole e hanno bisogno di garanzie economiche per affrontare il percorso scolastico serenamente. Ho visto operai stremati, ma allo stesso tempo speranzosi. Non posso far altro che continuare a seguire la vicenda con passione e presenza e dove possibile dare il mio contributo personale affinchè lo stato di crisi si sblocchi. L'azienda di via Fermi è strategica non solo per il mercato del Nord-Est, ma anche per l'export nel Nord Europa».

CONDIZIONI IRRIGIDITE

È dal 25 marzo ormai che lo stato d'agitazione va avanti. La proprietà nel frattempo non permetterà più l'ingresso ai lavoratori nello stabilimento visto che da lunedì il sito di Legnaro è completamente fermo e chiuso in una condizione di irrigidimento dei rapporti tra lavoratori, sindacato e proprietà. Di fronte al malessere legittimo degli operai Francesca Re David ha sottolineato: «Faremo di tutto per arrivare ad una soluzione positiva per tutti coloro che ad oggi non stanno lavorando. Sono in corso trattative con il Governo e la proprietà per sbloccare quanto prima la vertenza. Questa situazione - ha concluso - arriva in un momento delicato caratterizzato dall'emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio più di un'attività».

Seppur in una situazione di inevitabile tensione, l'incontro di ieri fuori dalla fabbrica si è svolto in maniera corretta senza che i toni superassero mai i limiti consentiti. «Non vogliamo essere dimenticati - hanno riferito i lavoratori - abbiamo una dignità, ma soprattutto meritiamo di poter lavorare onestamente come sempre abbiamo fatto. Ci auguriamo che al più presto questi paletti possano essere smussati e la situazione possa rientrare nei ranghi. Questa non è vita. Non chiediamo nulla di improponibile, chiediamo solo che venga tutelato il nostro diritto al lavoro».

Nel corso della mattinata in via Fermi è arrivata la solidarietà da parte di lavoratori di altre aziende della zona industriale di Legnaro e di numerosi residenti in transito.

