LEGNAROHa cercato di entrare in Corte d'appello, a Venezia, nascondendo un taser, una pistola che fa uso di scariche elettriche per paralizzare i movimenti del soggetto colpito facendone contrarre i muscoli.È accaduto mercoledì mattina, in occasione dell'atteso processo a carico di Walter Onichini, il macellaio trentottenne di Legnaro (Padova), accusato di tentato omicidio nei confronti di Elson Ndreca, il ventinovenne albanese che, nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2013, fu sorpreso nel cortile mentre stava cercando di rubargli la...