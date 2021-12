Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(Sds) Tre giorni di sospensione per non aver indossato correttamente la mascherina in una situazione di assembramento. Sono stati inflitti al musicista dell'Orchestra di Padova e del Veneto che il 13 novembre scorso aveva partecipato alla manifestazione contro il Green pass al parco Europa. La sua partecipazione all'evento, che ha unito il gruppo Cento giorni da leone e Veneto No Green Pass, non era passata inosservata. Tra le migliaia di...