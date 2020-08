INQUINAMENTO

PADOVA Nove superamenti negli ultimi 12 giorni. E il numero degli sforamenti oggi ha già superato quello complessivo del 2019. Legambiente, infatti, ieri ha lanciato l'sos ozono, auspicando un incremento degli spostamenti in bicicletta e l'arrivo di altri spazi verdi per abbattere lo smog. E a sottolineare la criticità della qualità dell'aria è stato ieri Lucio Passi, leader degli ambientalisti. «Al 31 luglio l'ozono in città ha oltrepassato i limiti 41 volte, contro le 40 dell'anno scorso. Ben oltre i 25 giorni annui, quindi, che sono il massimo consentito dalla legge. E gli ultimi sono stati davvero inquinatissimi: purtroppo ci sono tutti i presupposti perché il 2020 diventi un annus horribilis per la presenza nell'aria dell'ozono». Ha poi ricordato che la fonte principale di questo agente inquinante è il traffico, perchè la sua molecola si forma quando altre sostanze, principalmente ossidi di azoto e composti organici volatili prodotti dai processi di combustione, reagiscono a causa dell'intensa presenza della luce del sole. «Le sorgenti di questi inquinanti precursori - ha ricordato - escono in parte dai tubi di scappamento dei veicoli». Per quanto riguarda le contromisure da mettere in atto, l'esponente di Legambiente ha osservato: «L'ozono si combatte con adeguati provvedimenti per ridurre il traffico veicolare. Ma non solo, perchè nel contempo bisogna anche mantenere ed aumentare il verde, che invece a Padova scarseggia. Piante e alberi sono fondamentali per contenere lo smog. Svolgono un importantissimo lavoro di filtraggio, eseguito soprattutto dalle foglie. Sono quindi le oasi verdi nelle zone urbane e periurbane che fungono da depuratori naturali. E questa funzione poteva, e può, ancora assolverla l'area del Basso Isonzo, che sin dai primi Piani Regolatori di Padova era destinata a Parco. Pertanto è necessario fare il possibile per scongiurare la cementificazione di 3,7 ettari di proprietà dell'Ira» .

