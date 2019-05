Legambiente: «Giunta, avanti tutta con i piani»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POSIZIONEPADOVA Sulla polemica che in queste ore investe la rivisitazione della viabilità di corso Milano è intervenuta anche Legambiente. In questi giorni dai quotidiani locali ci è capitato di leggere e sentire di tutto sulla sistemazione di corso Milano. Si va dal traffico creato dalle bici e non dalle auto, al commercio definito sull'orlo del baratro in breve tempo. C'è poi la scoperta che via Orsini è congestionata, situazione che in realtà si riscontra da sempre e non certo dal giorno dell'istituzione della nuova viabilità -...