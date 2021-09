Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOPADOVA È un pomeriggio di fine maggio. Mentre a Palazzo Moroni tengono banco la nuova linea del tram e la sicurezza di piazza Duomo, l'imprenditore Francesco Peghin approfitta di una trasferta di lavoro a Roma per aggiungere due importanti appuntamenti alla propria agenda: Matteo Salvini e Antonio Tajani. Bastano venti minuti di chiacchierata - favorita dai buoni contatti con alcuni esponenti del centrodestra - per far scattare la...