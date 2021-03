LE VITTIME

SOLESINO-MERLARA Ancora dolore, ancora un lutto a Solesino a causa del Covid. Lo scorso sabato si è spenta all'ospedale Madre Teresa di Calcutta, a Schiavonia, Laura Benetazzo, di 85 anni. Era l'anima dell'Ortofrutta Castello srl di Solesino, attività avviata dal marito Celso e dal cognato Nazzareno nel 1970, in cui ancora oggi lavorano i figli. Il Covid ha colpito la famiglia Castello poco più di due settimane fa ed è stato fatale a Laura, il cui stato di salute era già compromesso da patologie pregresse. Anche i tre figli sono risultati positivi, e due di loro, Roberto e Roberta, sono tuttora ricoverati in ospedale. «Mia madre è risultata positiva domenica 14 febbraio racconta il figlio Pierluigi all'inizio i sintomi non sembravano gravi, ma purtroppo a causa di alcune patologie pregresse, di cui una proprio ai polmoni, il quadro è peggiorato velocemente. Il venerdì successivo si è reso necessario il ricovero in ospedale». Nel frattempo anche le condizioni della figlia Roberta hanno reso necessario il ricovero in ospedale. Pur nel dolore e nella tragicità del momento, questo è stato di conforto a Laura, che ha potuto stare vicino alla figlia negli ultimi giorni della sua vita. «Al momento non è ancora stata fissata la data del funerale spiega Pierluigi speriamo di riprenderci tutti e di poter partecipare alle esequie».

La notizia della morte di Laura si è diffusa rapidamente in paese, suscitando profondo cordoglio. L'anziana era infatti molto conosciuta e benvoluta dalla comunità. «Mia madre ha sempre lavorato tantissimo, riuscendo anche a prendersi cura della famiglia ricorda Pierluigi faceva la sarta, poi è stata un po' il tuttofare dell'azienda di famiglia. Si occupava della contabilità, era lei ad andare per banche, e poi dava una mano ovunque servisse. È stata una buonissima madre, che ha dovuto sopportare un enorme dolore quando è morto per un incidente domestico il suo primo figlio, che aveva solo quattro anni e mezzo».

IL RICORDO

Il ricordo di Pierluigi e di sua moglie per Laura è traboccante di affetto e di gratitudine. «Lei era dolcissima, ma allo stesso tempo forte. dicono - era una donna sincera, che ha sempre cercato di aiutare tutti. Le volevano tutti bene e non è solo un modo di dire. Dalla vita privata al lavoro, ha fatto tanto per tutti. La nostra azienda esiste solo grazie a lei». Anche negli ultimi anni Laura, rimasta vedova nel 1998, si è sempre interessata all'Ortofrutta, senza far mai mancare il suo sostegno alla famiglia, trascorrendo quanto più tempo possibile con i sei amati nipoti. Intanto a Solesino, dove i positivi sono ancora 32, l'amministrazione Bentani si stringe alla famiglia Castello.

Anche Merlara piange una nuova vittima. Si è infatti spento a 82 anni Bruno Bonifacio. L'anziano è morto dopo aver contratto il Covid, ma, come nel caso dell'anziana di Solesino, il suo fisico era provato da gravi patologie. Purtroppo, nonostante il ricovero a Schiavonia e tutte le cure somministrategli dai medici, non c'è stato nulla da fare: il Covid gli è stato fatale. Bruno si è spento nella giornata di sabato scorso. Anche l'amata moglie ha purtroppo contratto il virus, ma fortunatamente in forma lieve. Il funerale non è ancora stato fissato.

Camilla Bovo

